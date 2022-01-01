Україна повернула тіла ще 45 полеглих захисників





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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.



Нагадаємо, що 28 червня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 19 липня, Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів.Про це повідомляє пресслужба Мінінтеграції.Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвістита силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції.Нагадаємо, що 28 червня, Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання . З них 21 – захисники “Азовсталі”.

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