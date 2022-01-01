У Луцьку трапилися дві автопригоди за участю мотоциклістів

У Луцьку трапилися дві автопригоди за участю мотоциклістів
Учора, 18 липня, близько 10:00 години на вулиці Європейській зіткнулися Peugeot Expert та мотоцикл Suzuki GS 500.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

За кермом автомобіля перебував 29-річний житель обласного центру, мотоцикліст – 18-річний лучанин. Внаслідок ДТП водій двоколісного та його пасажир отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували.

Цього ж дня, близько 11:00 години, на вулиці Володимирській зіткнулися Volkswagen Passat і мотоциклом Spark. Мотоцикліста, 19-річного жителя Луцького району, із травмами також шпиталізували.
У Луцьку трапилися дві автопригоди за участю мотоциклістів

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
У Луцьку трапилися дві автопригоди за участю мотоциклістів


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Теги: Луцьк, ДТП
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