У Рівному в магазині застрелили чоловіка
Сьогодні, 12:25
У Рівному поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.
Повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло до поліції сьогодні, 19 липня, близько 10:40.
За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді.
На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативні групи ГУНП та Рівненського РУП, керівництво окружної прокуратури. Поліцейські встановлюють усі обставини та проводять заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.
Повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло до поліції сьогодні, 19 липня, близько 10:40.
За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді.
На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативні групи ГУНП та Рівненського РУП, керівництво окружної прокуратури. Поліцейські встановлюють усі обставини та проводять заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.
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