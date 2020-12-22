У Рівному в магазині застрелили чоловіка

У Рівному поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка.Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.Повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло до поліції сьогодні, 19 липня, близько 10:40.За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді.На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативні групи ГУНП та Рівненського РУП, керівництво окружної прокуратури. Поліцейські встановлюють усі обставини та проводять заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.