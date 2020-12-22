У Рівному в магазині застрелили чоловіка

У Рівному в магазині застрелили чоловіка
У Рівному поліцейські встановлюють обставини вбивства чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.

Повідомлення про постріли у магазині на вулиці Миколи Карнаухова надійшло до поліції сьогодні, 19 липня, близько 10:40.

За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді.

На місце події виїхало керівництво та слідчо-оперативні групи ГУНП та Рівненського РУП, керівництво окружної прокуратури. Поліцейські встановлюють усі обставини та проводять заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.
У Рівному в магазині застрелили чоловіка

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Теги: Рівне, вбивство, магазин
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