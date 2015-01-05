Верховна Рада відправила у відставку Івана Баканова

Івана Баканова. Він на засіданні присутнім не був.



За відставку проголосували 265 народних депутатів. Про це Ярослав Железняк.



203 голоси за звільнення дали "слуги народу", "ЄС" – 0, "Батьківщина" – 11, Платформа "За життя та мир" – два, "За майбутнє" – 12, "Голос", – 0, "Довіра", – 17, "Відновлення України", – 11, позафракційні – девʼять.



Питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.



Ранком 19 липня профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про звільнення в цілому. Президентське подання про звільнення був уповноважений доповідати представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Співдоповідав постанову голова комітету Олександр Завітневич.



Баканов був усунений від виконання обовʼязків у неділю, 17 липня. Аргументація – стаття 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, тобто невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.



Президент Володимир Зеленський пояснив, що проти працівників силових структур України зареєстровано понад 650 проваджень, які стосуються державної зради і колабораційної діяльності. Такий масив злочинів проти нацбезпеки і звʼязки, зафіксовані між українськими силовиками і російськими спецслужбами, "ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь".



Цій заяві і усуненню Баканова передувало затримання співробітника СБУ, який до звільнення в березні очолював регіональне управління Служби безпеки по Криму. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію.



Дениса Монастирського.



Іван Баканов з 2013 року був керівником ТОВ "Квартал 95" та ТОВ "Студія Квартал 95". Саме на його імʼя були зареєстровані однойменні компанії.



Іван Баканов 2 грудня 2017 року очолив партію "Слуга народу" – сам він є першим головою цієї політсили. Під час передвиборчої кампанії був главою штабу кандидата в президенти Зеленського.



В травні 2019, одразу після виборів, Баканов став першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Через два дні він став тимчасовим в.о. Голови СБУ. За кілька днів до призначення отримав звання лейтенанта. В Офісі президента пояснили, що це необхідно для отримання доступу до таємної інформації.



29 серпня 2019 року на першому засіданні Верховної Ради України lX скликання було затверджено в якості Голови Служби Безпеки України (СБУ).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада на засіданні 19 липня відправила у відставку усуненого від посади голову СБУ. Він на засіданні присутнім не був.За відставку проголосували 265 народних депутатів. Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос"203 голоси за звільнення дали "слуги народу", "ЄС" – 0, "Батьківщина" – 11, Платформа "За життя та мир" – два, "За майбутнє" – 12, "Голос", – 0, "Довіра", – 17, "Відновлення України", – 11, позафракційні – девʼять.Питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.Ранком 19 липня профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про звільнення в цілому. Президентське подання про звільнення був уповноважений доповідати представник президента у Конституційному суді. Співдоповідав постанову голова комітетуБаканов був усунений від виконання обовʼязків у неділю, 17 липня. Аргументація – стаття 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, тобто невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.Президентпояснив, що проти працівників силових структур України зареєстровано понад 650 проваджень, які стосуються державної зради і колабораційної діяльності. Такий масив злочинів проти нацбезпеки і звʼязки, зафіксовані між українськими силовиками і російськими спецслужбами, "ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь".Цій заяві і усуненню Баканова передувало затримання співробітника СБУ, який до звільнення в березні очолював регіональне управління Служби безпеки по Криму. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію. Тимчасовим в.о. голови СБУ президент призначив першого заступника Баканова – Василя Малюка . Малюк має тривалу карʼєру в структурі Служби безпеки України, однак до того, як стати першим заступником голови СБУ (а це відбулося в березні 2022, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення), встиг також попрацювати на посаді заступника міністра внутрішніх справІван Баканов з 2013 року був керівником ТОВ "Квартал 95" та ТОВ "Студія Квартал 95". Саме на його імʼя були зареєстровані однойменні компанії.Іван Баканов 2 грудня 2017 року очолив партію "Слуга народу" – сам він є першим головою цієї політсили. Під час передвиборчої кампанії був главою штабу кандидата в президенти Зеленського.В травні 2019, одразу після виборів, Баканов став першим заступником голови СБУ і начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Через два дні він став тимчасовим в.о. Голови СБУ. За кілька днів до призначення отримав звання лейтенанта. В Офісі президента пояснили, що це необхідно для отримання доступу до таємної інформації.29 серпня 2019 року на першому засіданні Верховної Ради України lX скликання було затверджено в якості Голови Служби Безпеки України (СБУ).

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