У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт

У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт
Мінцифри анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.

18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.

"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.

Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3355002

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Теги: Дія, англомовна версія
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