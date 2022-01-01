У «Дії» з’являться англомовні закордонний, водійське і техпаспорт
Сьогодні, 13:00
Мінцифри анонсує появу в "Дії" англомовної версії закордонного паспорта, водійських прав і техпаспорта на авто.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.
18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.
"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3355002
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Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Минулого тижня міністр розповідав, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію.
18 липня Федоров і його команда розглянули конкретні приклади реалізації цього.
"Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді.
Це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії". Вже завершуємо технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдемо з бета-тестом", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3355002
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