Нардепи дали згоду на відставку Ірини Венедіктової





Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише



Венедіктова була присутня в парламенті.



"Ірина Венедіктова залишається в команді", – заявив Арахамія.



Він натякнув, що нове призначення Венедіктової буде повʼязано з дипломатією.



"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", – заявив Арахамія.



За її відставку проголосували 264 депутати, зокрема 198 від "Слуги народу", 10 від "Батьківщини", Платформа "за життя та мир" – 14, "За майбутнє – 9", "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 10, шість позафракційних, 2Голос" і "Євросолідарність" – 0.



Представляв це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Профільний комітет рекомендував нардепам визначитися щодо звільнення Венедіктової шляхом голосування, напротивагу рекомендації відправити у відставку голову СБУ Івана Баканова, звільнення якого також розглядали сьогодні.



Згідно з законодавством, генеральний прокурор призначається і звільняється президентом України після погодження народними депутатами.



Нагадаємо, що у неділю, 17 липня,



Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступнику Венедіктової Олексія Симоненка.



2018 року Ірина Венедіктова стала радницею Володимира Зеленського з правових питань. Входила до передвиборчого штабу кандидата в Президенти України Володимира Зеленського, була експертом з питань реформи судової системи.



21 липня 2019 року обрана депутаткою Верховної Ради України IX скликання за списком пропрезидентської партії «Слуга народу» (балотувалася під № 3 у партійному списку). 29 серпня 2019 року Венедіктова стала Головою парламентського Комітету з питань правової політики.



27 грудня 2019 року Венедіктова була призначена на посаду тимчасового виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, замінивши на цій посаді Романа Трубу.



17 березня 2020 року Ірина Венедіктова призначена Генеральним прокурором. Її кандидатуру підтримали 269 народних депутатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише LB.ua Венедіктова була присутня в парламенті."Ірина Венедіктова залишається в команді", – заявив Арахамія.Він натякнув, що нове призначення Венедіктової буде повʼязано з дипломатією."Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", – заявив Арахамія.За її відставку проголосували 264 депутати, зокрема 198 від "Слуги народу", 10 від "Батьківщини", Платформа "за життя та мир" – 14, "За майбутнє – 9", "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 10, шість позафракційних, 2Голос" і "Євросолідарність" – 0.Представляв це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Конституційному Суді України. Профільний комітет рекомендував нардепам визначитися щодо звільнення Венедіктової шляхом голосування, напротивагу рекомендації відправити у відставку голову СБУ Івана Баканова, звільнення якого також розглядали сьогодні.Згідно з законодавством, генеральний прокурор призначається і звільняється президентом України після погодження народними депутатами.Нагадаємо, що у неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступнику Венедіктової Олексія Симоненка.2018 року Ірина Венедіктова стала радницею Володимира Зеленського з правових питань. Входила до передвиборчого штабу кандидата в Президенти України Володимира Зеленського, була експертом з питань реформи судової системи.21 липня 2019 року обрана депутаткою Верховної Ради України IX скликання за списком пропрезидентської партії «Слуга народу» (балотувалася під № 3 у партійному списку). 29 серпня 2019 року Венедіктова стала Головою парламентського Комітету з питань правової політики.27 грудня 2019 року Венедіктова була призначена на посаду тимчасового виконувача обов'язків директора Державного бюро розслідувань, замінивши на цій посаді Романа Трубу.17 березня 2020 року Ірина Венедіктова призначена Генеральним прокурором. Її кандидатуру підтримали 269 народних депутатів.

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