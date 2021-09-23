Рада ухвалила закон для фрилансерів

Рада ухвалила закон для фрилансерів
Законопроєкт вводить нову особливу форму трудового договору - трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Документ підтримали 269 народних депутатів, пише Економічна правда.

Такі трудові договори запроваджуються як альтернатива договорам цивільно-правового характеру.

При цьому, працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і матиме базові соціальні гарантії (забезпечення лікарняними, відпустками, достатнім рівнем зарплати тощо).

У документі йдеться, що кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Також передбачається, що роботодавець не може забороняти чи створювати перешкоди працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виконувати роботу за іншим трудовим договором у іншого роботодавця.

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Теги: закон, фрилансери, Верховна Рада
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