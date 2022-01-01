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На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим: порушникам погрожують розстрілом на місці

На окупованих територіях Херсонщини посилюють поліцейський режим: порушникам погрожують розстрілом на місці
На окупованих територіях Херсонської області посилюють поліцейський режим.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційні адміністрації у тимчасово окупованих районах Херсонської області посилюють поліцейсько-адміністративний режим. Зокрема, видано наказ так званого голови «воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області» колаборанта Володимира Сальдо «Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку».

В «документі» йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, «виборчих комісій» та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена «дискредитація органів влади РФ» і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади.

Також розпорядженням «голови Каховської вца» Володимира Лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів.

Серед місцевих мешканців поширюється інформація, що російські окупаційні війська дали 72 години охочим виїхати до Криму, оскільки найближчим часом можливість проїзду буде закрито.

Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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