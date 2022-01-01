Небезпечна знахідка : на Волині виявили снаряди часів Другої світової війни

Небезпечна знахідка : на Волині виявили снаряди часів Другої світової війни
Вчора, 18 липня, у приватному домогосподарстві міста Ковеля при проведенні земляних робіт було виявлено предмет, схожий на вибухонебезпечний.

Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.

Прибувши на місце події, працівники ДСНС Волині встановили, що знахідка - це один 122-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої Світової війни. Ще один такий же боєприпас у полі виявив місцевий мешканець села Мирин Ковельського району.

Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області зазначені вибухонебезпечні предмети знищені.
Небезпечна знахідка : на Волині виявили снаряди часів Другої світової війни

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Теги: Волинь, рятувальники, вибухонебезпечний предмет
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