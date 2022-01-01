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Росія вдарила по приватних будинках в Словʼянську, – мер

Росія вдарила по приватних будинках в Словʼянську, – мер
Удень 19 липня Росія завдала чергового удару по Словʼянську, зафіксовано чотири вибухи.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Кількість жертв в результаті ракетного удару по центру Вінниці збільшилася до 25 осіб. Загинула доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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