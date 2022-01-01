Росія вдарила по приватних будинках в Словʼянську, – мер





Про це Вадим Лях.



"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удень 19 липня Росія завдала чергового удару по Словʼянську, зафіксовано чотири вибухи.Про це повідомив мер міста"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Дані про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні. Кількість жертв в результаті ракетного удару по центру Вінниці збільшилася до 25 осіб. Загинула доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

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