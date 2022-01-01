Допомога ЗСУ: на Волині випускниці намалювали ще одну картину з російським кораблем і розіграли її в благодійній лотереї





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Нагадаємо, випускники намалювали на подвір’ї біля Іваничівського ліцею №1 сучасний патріотичний малюнок про рускій корабель, а дирекція звеліла його знищити. Пізніше талановиті діти відновили цю ж картину на стенді, спеціально для ярмарку, який організовували в Іваничах. Потім вона брала участь у благодійному марафоні в Павлівці.



Та на цьому талановиті, а основне, не байдужі випускниці Ірина Вовчук, Діана Шкарадюк, Анастасія Бучко та Анна Гура не зупинилися. Вони вирішили намалювати ще одну картину – ідентичну тій, яка зараз бере участь у благодійних заходах, і розіграти її.



Дівчата запропонували усім охочим за сто гривень придбати будь-який номер від 1 до 100. А потім за допомогою спеціальної комп’ютерної програми в онлайн режимі обрали один з них – переможний. І та людина, яка купила цю цифру, – виграла картину з рускім кораблем.



Одна з художниць Діана Шкарадюк у коментарі БУГу зазначила, що список учасників лотереї довелося збільшити. Їх зареєструвалося 106. Останні – майже одночасно зробили внески за участь.



“Для лотереї ми вирішили намалювати таку ж саму картину, як і попередні, але меншого розміру. Це для того, щоб переможцю зручніше було розмістити її в себе вдома. Малювали картину три години. А потім у нашій групі, що у фейсбуці, розмістили оголошення і запропонували усім охочим взяти участь у благодійному розіграші. Деякі люди брали декілька номерків, аби збільшити свої шанси на перемогу.



Ми до усіх учасників писали і запитувалися їхні вподобання щодо бажаної цифри. І враховували їхні бажання. Хоча були й такі, які казали, щоб ми самостійно вибрали для них номер. У нас навіть було більше претендентів на перемогу. Не 100, а 106. Адже останні шість людей майже одночасно скинули гроші за участь в розіграші. Лотерея тривала два тижні”, – розповіла Діана.



Випускниця тішиться, що картина, яку вона намалювала разом з однокласниками, прославилась на всю Україну і стала своєрідною візитівкою Іванич. Хоча дівчина зізнається, що знищення малюнка на подвір’ї ліцею №1 її дуже засмутив.



До слова, в селищі цю картину називають “маркою Іванич”.



У лотереї переміг учасник з Луцької громади – О. С. Курило. Він – не місцевий. І випускниці з ним особисто не знайомі. Чоловік випадково побачив у соцмережах оголошення про розіграш картини, взяв участь і переміг. Виграну картину йому відправлять Новою поштою. І ця картина, за словами Діани, теж візьме участь у благодійному ярмарку, який незабаром має відбутися поблизу Луцька.



Загалом, завдяки цій лотереї, дівчатам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. З них 7 тисяч 25 гривень перерахували на допомогу бійцям на передовій. Їх передали волонтеру Ігорю Маковському, який регулярно возить військовим допомогу з усім необхідним. Решта коштів пішли на компенсацію дороговартісних матеріалів, необхідних для малювання картини.



Діана запевнила, що вони й надалі планують проводити такі ж розіграші, аби допомагати військовим. І звісно, малювати нові картини. Адже тільки об’єднавшись і ставши міцним, надійним тилом для бійців, можна знищити рашистів і здобути омріяну перемогу.



Випускниця прагне, аби молодь активніше долучалася до благодійності й допомагала армії. Адже зараз бути байдужими не можна, бо від внеску кожного з нас залежить майбутнє рідної країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іваничах на Володимирщині випускники, які на шкільному подвір’ї ліцею №1 намалювали картину з рускім кораблем, організували благодійну лотерею, під час якої зібрали для ЗСУ більше 7 тисяч гривень.Про це повідомляє Буг Нагадаємо, випускники намалювали на подвір’ї біля Іваничівського ліцею №1 сучасний патріотичний малюнок про рускій корабель, а дирекція звеліла його знищити. Пізніше талановиті діти відновили цю ж картину на стенді, спеціально для ярмарку, який організовували в Іваничах. Потім вона брала участь у благодійному марафоні в Павлівці.Та на цьому талановиті, а основне, не байдужі випускницітане зупинилися. Вони вирішили намалювати ще одну картину – ідентичну тій, яка зараз бере участь у благодійних заходах, і розіграти її.Дівчата запропонували усім охочим за сто гривень придбати будь-який номер від 1 до 100. А потім за допомогою спеціальної комп’ютерної програми в онлайн режимі обрали один з них – переможний. І та людина, яка купила цю цифру, – виграла картину з рускім кораблем.Одна з художниць Діана Шкарадюк у коментарі БУГу зазначила, що список учасників лотереї довелося збільшити. Їх зареєструвалося 106. Останні – майже одночасно зробили внески за участь.“Для лотереї ми вирішили намалювати таку ж саму картину, як і попередні, але меншого розміру. Це для того, щоб переможцю зручніше було розмістити її в себе вдома. Малювали картину три години. А потім у нашій групі, що у фейсбуці, розмістили оголошення і запропонували усім охочим взяти участь у благодійному розіграші. Деякі люди брали декілька номерків, аби збільшити свої шанси на перемогу.Ми до усіх учасників писали і запитувалися їхні вподобання щодо бажаної цифри. І враховували їхні бажання. Хоча були й такі, які казали, щоб ми самостійно вибрали для них номер. У нас навіть було більше претендентів на перемогу. Не 100, а 106. Адже останні шість людей майже одночасно скинули гроші за участь в розіграші. Лотерея тривала два тижні”, – розповіла Діана.Випускниця тішиться, що картина, яку вона намалювала разом з однокласниками, прославилась на всю Україну і стала своєрідною візитівкою Іванич. Хоча дівчина зізнається, що знищення малюнка на подвір’ї ліцею №1 її дуже засмутив.До слова, в селищі цю картину називають “маркою Іванич”.У лотереї переміг учасник з Луцької громади – О. С. Курило. Він – не місцевий. І випускниці з ним особисто не знайомі. Чоловік випадково побачив у соцмережах оголошення про розіграш картини, взяв участь і переміг. Виграну картину йому відправлять Новою поштою. І ця картина, за словами Діани, теж візьме участь у благодійному ярмарку, який незабаром має відбутися поблизу Луцька.Загалом, завдяки цій лотереї, дівчатам вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. З них 7 тисяч 25 гривень перерахували на допомогу бійцям на передовій. Їх передали волонтеру Ігорю Маковському, який регулярно возить військовим допомогу з усім необхідним. Решта коштів пішли на компенсацію дороговартісних матеріалів, необхідних для малювання картини.Діана запевнила, що вони й надалі планують проводити такі ж розіграші, аби допомагати військовим. І звісно, малювати нові картини. Адже тільки об’єднавшись і ставши міцним, надійним тилом для бійців, можна знищити рашистів і здобути омріяну перемогу.Випускниця прагне, аби молодь активніше долучалася до благодійності й допомагала армії. Адже зараз бути байдужими не можна, бо від внеску кожного з нас залежить майбутнє рідної країни.

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