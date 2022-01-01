Алею поховань в Гаразджі біля Луцька планують розширити
Сьогодні, 16:50
Алею почесних поховань на цвинтарі у селі Гаразджа неподалік Луцька планують розширити.
Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцький спецкомбінат", яке опікується цвинтарем, Василь Цетнар.
Нині Алея розміщується у два ряди.
"Далі будемо продовжувати ще один ряд, при необхідності. Це питання було обговорено з міським головою і будемо розширювати там, де проїзд. Проїзд закриватиметься, а відкриватимуться другі ворота", – говорить Василь Цетнар.
З 2014 року на Алеї поховали 34 військовослужбовці. Зі слів керівника Луцького спецкомбінату Василя Цетнара, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Алеї додалося ще три десятки могил. Залишилося 70 місць.
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Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцький спецкомбінат", яке опікується цвинтарем, Василь Цетнар.
Нині Алея розміщується у два ряди.
"Далі будемо продовжувати ще один ряд, при необхідності. Це питання було обговорено з міським головою і будемо розширювати там, де проїзд. Проїзд закриватиметься, а відкриватимуться другі ворота", – говорить Василь Цетнар.
З 2014 року на Алеї поховали 34 військовослужбовці. Зі слів керівника Луцького спецкомбінату Василя Цетнара, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Алеї додалося ще три десятки могил. Залишилося 70 місць.
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