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Алею поховань в Гаразджі біля Луцька планують розширити

Алею поховань в Гаразджі біля Луцька планують розширити
Алею почесних поховань на цвинтарі у селі Гаразджа неподалік Луцька планують розширити.

Про це розповів Суспільному директор комунального підприємства "Луцький спецкомбінат", яке опікується цвинтарем, Василь Цетнар.

Нині Алея розміщується у два ряди.

"Далі будемо продовжувати ще один ряд, при необхідності. Це питання було обговорено з міським головою і будемо розширювати там, де проїзд. Проїзд закриватиметься, а відкриватимуться другі ворота", – говорить Василь Цетнар.

З 2014 року на Алеї поховали 34 військовослужбовці. Зі слів керівника Луцького спецкомбінату Василя Цетнара, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Алеї додалося ще три десятки могил. Залишилося 70 місць.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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