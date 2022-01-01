Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО

Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО
Житель села Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову. Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів.

Про це інформує Суспільне.

"Я мушу це робити, це моя робота. Я не на фронті, але це моя робота: допомагаю чим можу, безкоштовно", – говорить Вадим Байгота.
Зараз майстер перефарбовує бус військовослужбовця Сергія. Білий колір авто має змінити на темно-зелений.

Бус належить військовослужбовцю з Нововолинська Сергію. Суспільному чоловік розповів: служить з 2015-го року. Нині – на реабілітації після поранення. Показувати обличчя відмовився. Каже: незабаром знову збирається на передову.

"Я дізнався з Фейсбуку, що Вадим фарбує авто. Зателефонував йому, каже, що без проблем, приїжджай, усе зробимо – пофарбуємо. Дуже приємно, що люди допомагають військовим", – каже боєць.

За цей час, говорить майстер, пофарбував 16 автівок та один автобус для військових. Із грошима на фарбу допомагають волонтери.

"Деколи за день дві машини фарбував, деколи дві. Як є, хто звертається – усім фарбуємо", – зазначає майстер.

Цього тижня в майстерню Вадима Бойгота привезли ще дві автівки військових, які потрібно перефарбувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Допомога ЗСУ, авто, Вадим Байгота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зимовий спорт влітку: як у Луцьку тренуються біатлоністи та лижники
Сьогодні, 17:35
Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
На Волині зник безвісти 53-річний чоловік
Сьогодні, 17:00
Алею поховань в Гаразджі біля Луцька планують розширити
Сьогодні, 16:50
Росіяни утримують у «фільтраційних центрах» Маріуполя понад 10 тисяч людей, – мер
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ «Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
13 липень, 14:40
Через Волинську митницю в'їхала майже сотня авто, які не встигли розмитнити до 1 липня Через Волинську митницю в'їхала майже сотня авто, які не встигли розмитнити до 1 липня
07 липень, 22:50
Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки
07 липень, 06:31
Що робити, якщо не встигли розмитнити «євробляху»: пояснення Волинської митниці Що робити, якщо не встигли розмитнити «євробляху»: пояснення Волинської митниці
04 липень, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зимовий спорт влітку: як у Луцьку тренуються біатлоністи та лижники
Сьогодні, 17:35
 0
Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
 0
На Волині зник безвісти 53-річний чоловік
Сьогодні, 17:00
 0
Алею поховань в Гаразджі біля Луцька планують розширити
Сьогодні, 16:50
 0
Росіяни утримують у «фільтраційних центрах» Маріуполя понад 10 тисяч людей, – мер
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8