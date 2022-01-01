Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО

Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову. Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів.



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"Я мушу це робити, це моя робота. Я не на фронті, але це моя робота: допомагаю чим можу, безкоштовно", – говорить Вадим Байгота.

Зараз майстер перефарбовує бус військовослужбовця Сергія. Білий колір авто має змінити на темно-зелений.



Бус належить військовослужбовцю з Нововолинська Сергію. Суспільному чоловік розповів: служить з 2015-го року. Нині – на реабілітації після поранення. Показувати обличчя відмовився. Каже: незабаром знову збирається на передову.



"Я дізнався з Фейсбуку, що Вадим фарбує авто. Зателефонував йому, каже, що без проблем, приїжджай, усе зробимо – пофарбуємо. Дуже приємно, що люди допомагають військовим", – каже боєць.



За цей час, говорить майстер, пофарбував 16 автівок та один автобус для військових. Із грошима на фарбу допомагають волонтери.



"Деколи за день дві машини фарбував, деколи дві. Як є, хто звертається – усім фарбуємо", – зазначає майстер.



Цього тижня в майстерню Вадима Бойгота привезли ще дві автівки військових, які потрібно перефарбувати.



Нагадаємо, раніше ми писали, що майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Підгайці на Волинідекілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову. Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів.Про це інформує Суспільне."Я мушу це робити, це моя робота. Я не на фронті, але це моя робота: допомагаю чим можу, безкоштовно", – говорить Вадим Байгота.Зараз майстер перефарбовує бус військовослужбовця Сергія. Білий колір авто має змінити на темно-зелений.Бус належить військовослужбовцю з Нововолинська Сергію. Суспільному чоловік розповів: служить з 2015-го року. Нині – на реабілітації після поранення. Показувати обличчя відмовився. Каже: незабаром знову збирається на передову."Я дізнався з Фейсбуку, що Вадим фарбує авто. Зателефонував йому, каже, що без проблем, приїжджай, усе зробимо – пофарбуємо. Дуже приємно, що люди допомагають військовим", – каже боєць.За цей час, говорить майстер, пофарбував 16 автівок та один автобус для військових. Із грошима на фарбу допомагають волонтери."Деколи за день дві машини фарбував, деколи дві. Як є, хто звертається – усім фарбуємо", – зазначає майстер.Цього тижня в майстерню Вадима Бойгота привезли ще дві автівки військових, які потрібно перефарбувати.Нагадаємо, раніше ми писали, що

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