Зимовий спорт влітку: як у Луцьку тренуються біатлоністи та лижники





Про це розповів Роман Андрійчук.



Окрім луцьких спортсменів, на Волинь приїхали тренуватися також біатлоністи з інших областей.



Христина Токарська родом із Рівненської області. Дівчина розказує: півроку тому вподобала біатлон. Відтоді, каже, не уявляє свого життя без цього виду спорту. Говорить: збирала і продавала чорниці вдома, аби приїхати на навчально-тренувальні збори в Луцьк.



"Я тут проживаю на квартирі вже два тижні, третій раз приїхала. Тренування бувають важкі і легкі, на лижоролерах, силові вправи", – говорить спортсменка.



Зі слів тренера Луцької ДЮСШ №4 Романа Андрійчука, тренуються діти у кількох локаціях на території громади. Переважно – поблизу дитячо-юнацької спортшколи. Коли лунає сирена, тренер разом зі своїми вихованцями продовжує уроки в укритті.



"Буває таке, що кожен другий день ми закінчуємо тренування у бомбосховищі. Переносимо сюди деякий інвентар: гантелі, каремати, лижні тренажери для спецпідготовки", – додає Роман Андрійчук.



Наразі спортсмени готуються до чемпіонатів України. "Їх ніхто не скасовував", – каже тренер. Найближчі змагання, де біатлоністи зможуть показати результат – відкритий чемпіонат Волині. Його проведуть в Шацькому районі.



Як розповів голова Федерації лижного спорту Волині, якщо через повномасштабну війну не вдасться завезти дітей на чемпіонат України з лижних гонок чи біатлону, то вихованці поїдуть на змагання закордон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.Про це розповів Суспільному тренерОкрім луцьких спортсменів, на Волинь приїхали тренуватися також біатлоністи з інших областей.родом із Рівненської області. Дівчина розказує: півроку тому вподобала біатлон. Відтоді, каже, не уявляє свого життя без цього виду спорту. Говорить: збирала і продавала чорниці вдома, аби приїхати на навчально-тренувальні збори в Луцьк."Я тут проживаю на квартирі вже два тижні, третій раз приїхала. Тренування бувають важкі і легкі, на лижоролерах, силові вправи", – говорить спортсменка.Зі слів тренера Луцької ДЮСШ №4 Романа Андрійчука, тренуються діти у кількох локаціях на території громади. Переважно – поблизу дитячо-юнацької спортшколи. Коли лунає сирена, тренер разом зі своїми вихованцями продовжує уроки в укритті."Буває таке, що кожен другий день ми закінчуємо тренування у бомбосховищі. Переносимо сюди деякий інвентар: гантелі, каремати, лижні тренажери для спецпідготовки", – додає Роман Андрійчук.Наразі спортсмени готуються до чемпіонатів України. "Їх ніхто не скасовував", – каже тренер. Найближчі змагання, де біатлоністи зможуть показати результат – відкритий чемпіонат Волині. Його проведуть в Шацькому районі.Як розповів голова Федерації лижного спорту Волині, якщо через повномасштабну війну не вдасться завезти дітей на чемпіонат України з лижних гонок чи біатлону, то вихованці поїдуть на змагання закордон.

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