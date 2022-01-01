Зимовий спорт влітку: як у Луцьку тренуються біатлоністи та лижники
Сьогодні, 17:35
Взимку в горах на лижах, влітку на асфальтній дорозі на лижоролерах. Так тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту у Луцьку, які приїхали на навчальні збори.
Про це розповів Суспільному тренер Роман Андрійчук.
Окрім луцьких спортсменів, на Волинь приїхали тренуватися також біатлоністи з інших областей.
Христина Токарська родом із Рівненської області. Дівчина розказує: півроку тому вподобала біатлон. Відтоді, каже, не уявляє свого життя без цього виду спорту. Говорить: збирала і продавала чорниці вдома, аби приїхати на навчально-тренувальні збори в Луцьк.
"Я тут проживаю на квартирі вже два тижні, третій раз приїхала. Тренування бувають важкі і легкі, на лижоролерах, силові вправи", – говорить спортсменка.
Зі слів тренера Луцької ДЮСШ №4 Романа Андрійчука, тренуються діти у кількох локаціях на території громади. Переважно – поблизу дитячо-юнацької спортшколи. Коли лунає сирена, тренер разом зі своїми вихованцями продовжує уроки в укритті.
"Буває таке, що кожен другий день ми закінчуємо тренування у бомбосховищі. Переносимо сюди деякий інвентар: гантелі, каремати, лижні тренажери для спецпідготовки", – додає Роман Андрійчук.
Наразі спортсмени готуються до чемпіонатів України. "Їх ніхто не скасовував", – каже тренер. Найближчі змагання, де біатлоністи зможуть показати результат – відкритий чемпіонат Волині. Його проведуть в Шацькому районі.
Як розповів голова Федерації лижного спорту Волині, якщо через повномасштабну війну не вдасться завезти дітей на чемпіонат України з лижних гонок чи біатлону, то вихованці поїдуть на змагання закордон.
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Про це розповів Суспільному тренер Роман Андрійчук.
Окрім луцьких спортсменів, на Волинь приїхали тренуватися також біатлоністи з інших областей.
Христина Токарська родом із Рівненської області. Дівчина розказує: півроку тому вподобала біатлон. Відтоді, каже, не уявляє свого життя без цього виду спорту. Говорить: збирала і продавала чорниці вдома, аби приїхати на навчально-тренувальні збори в Луцьк.
"Я тут проживаю на квартирі вже два тижні, третій раз приїхала. Тренування бувають важкі і легкі, на лижоролерах, силові вправи", – говорить спортсменка.
Зі слів тренера Луцької ДЮСШ №4 Романа Андрійчука, тренуються діти у кількох локаціях на території громади. Переважно – поблизу дитячо-юнацької спортшколи. Коли лунає сирена, тренер разом зі своїми вихованцями продовжує уроки в укритті.
"Буває таке, що кожен другий день ми закінчуємо тренування у бомбосховищі. Переносимо сюди деякий інвентар: гантелі, каремати, лижні тренажери для спецпідготовки", – додає Роман Андрійчук.
Наразі спортсмени готуються до чемпіонатів України. "Їх ніхто не скасовував", – каже тренер. Найближчі змагання, де біатлоністи зможуть показати результат – відкритий чемпіонат Волині. Його проведуть в Шацькому районі.
Як розповів голова Федерації лижного спорту Волині, якщо через повномасштабну війну не вдасться завезти дітей на чемпіонат України з лижних гонок чи біатлону, то вихованці поїдуть на змагання закордон.
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