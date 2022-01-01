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Угорщина дозволила транзит зброї до України через її територію

Угорщина дозволила транзит зброї до України через її територію
Сьогодні, 19 липня, під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим заступник Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив, що угорці готові пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні, у тому числі і військову.

Про це повідомляють на сайті Львівської міської ради.

Раніше повідомлялось, що Угорщина заперечує проти постачання західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Та сьогодні під час зустрічі із міським головою Львова Андрієм Садовим Левенте Мадяр запевнив, що треті країни можуть користуватися територією Угорщини для постачання зброї в Україну.

“Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми дійсно співчуваємо вам. За останні 200 років ми з росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть.

На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому, сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією”, – сказав Левенте Мадяр.

Окрім цього, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медзакладах, а також запевнила у готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.

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Теги: Росія, Україна, війна
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