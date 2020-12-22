Вбивство у Рівному: підозрюваним виявився 27-річний поліцейський зі Львівщини

Вбивство у Рівному: підозрюваним виявився 27-річний поліцейський зі Львівщини
Встановлено особу зловмисника, причетного до умисного вбивства у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.

Ним виявився 27-річний поліцейський із Львівщини.

У результаті невідкладних розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисник може пересуватися на позашляховику «Toyota Land Cruiser». Зазначений транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили у селі Опарипси Дубенського району на автодорозі «Київ-Чоп».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Керівництво поліції Рівненської та Львівської областей всіляко сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню умисного вбивства.

Нагадаємо, що вбивство сталося сьогодні, 19 липня, в одному із супермаркетів Рівного. Для пошуків зловмисника була введена спеціальна поліцейська операція.

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Теги: Вбивство, магазин, Рівне
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