Вбивство у Рівному: підозрюваним виявився 27-річний поліцейський зі Львівщини





Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.



Ним виявився 27-річний поліцейський із Львівщини.



У результаті невідкладних розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисник може пересуватися на позашляховику «Toyota Land Cruiser». Зазначений транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили у селі Опарипси Дубенського району на автодорозі «Київ-Чоп».



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.



Керівництво поліції Рівненської та Львівської областей всіляко сприятиме об’єктивному та неупередженому розслідуванню умисного вбивства.



Нагадаємо, що

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