Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області
20 липня, у середу, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰, вдень -22-27⁰ тепла.

У Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.

Температура вночі становитиме 16-15⁰ тепла, вдень прогнозують 22-26⁰ тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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