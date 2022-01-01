Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰, вдень -22-27⁰ тепла.



У Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.



Температура вночі становитиме 16-15⁰ тепла, вдень прогнозують 22-26⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 липня, у середу, на Волині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17⁰, вдень -22-27⁰ тепла.У Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів.Температура вночі становитиме 16-15⁰ тепла, вдень прогнозують 22-26⁰ тепла.

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