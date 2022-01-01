У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч
Сьогодні, 20:24
В обласному центрі Волині відбудеться благодійний футбольний матч, на якому збиратимуть гроші для української армії. Спільна мета — 1 000 000 грн на дрони для ЗСУ.
Про це пише 12 канал.
Гра відбудеться між працівниками гіпермаркету “Там Там” та гравцями ФК “Волинь”. Матч відбудеться на стадіоні “Авангард”, 27 липня о 16:00 год.
Нагадаємо, що у Луцьку тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту, які приїхали на навчальні збори.
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Про це пише 12 канал.
Гра відбудеться між працівниками гіпермаркету “Там Там” та гравцями ФК “Волинь”. Матч відбудеться на стадіоні “Авангард”, 27 липня о 16:00 год.
Нагадаємо, що у Луцьку тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту, які приїхали на навчальні збори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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