У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч

У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч
В обласному центрі Волині відбудеться благодійний футбольний матч, на якому збиратимуть гроші для української армії. Спільна мета — 1 000 000 грн на дрони для ЗСУ.

Про це пише 12 канал.

Гра відбудеться між працівниками гіпермаркету “Там Там” та гравцями ФК “Волинь”. Матч відбудеться на стадіоні “Авангард”, 27 липня о 16:00 год.

Нагадаємо, що у Луцьку тренуються і готуються до змагань спортсмени зимових видів спорту, які приїхали на навчальні збори.
У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч


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Теги: Луцьк, футбол, ЗСУ
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