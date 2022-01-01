Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
Сьогодні, 23:20
Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло майже п'ять місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!
Сьогодні, 19 липня, ми писали про таке:
Голова Миколаївської ОВА обіцяє платити 100 доларів за інформацію про коригувальників
Обласна адміністрація разом із СБУ випрацьовують інструкцію, за якою можна буде повідомити про навідників.
«Не можна буде звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: хто, що, телефон, підтвердження тощо», — сказав очільник Миколаївської області Віталій Кім.
Наголошує, що пропозиція стосується лише щодо виявлення коригувальників по Миколаївській області, а не всій Україні.
Німецькі благодійники передали на Волинь бус для людей з особливими потребами. ФОТО
Мікроавтобус Мерседес обладнаний спеціальними підйомником та кріпленнями. Просторий салон розрахований на декілька візків, також є місця для супроводжуючих осіб.
Презентація автомобіля уже відбулась. у ГО “Реабілітаційний центр”. У його зручностях переконались під час поїздки містом. Кажуть, що можна задумуватись про нові спільні мандрівки.
У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України
Норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України. Оголошення про кампанію розміщено на норвезькій краудфандинговій платформі Spleis.
Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 60.
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
- крилатих ракет – 167 (+1),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0).
Випити «За перемогу». Дві історії про українське вино
Про те, чи пити вино нині – на часі, сперечатися можна довго. Однак придбати пляшечку добротного українського, аби підтримати вітчизняних виноробів, економіку країни і Збройні сили України, – точно непогана ідея.
Ті, хто роблять, і ті, хто продають вино в Україні, переконують: культура споживання цього напою тут лише починає розвиватися. На це впливає низка факторів, як-от висока ціна чи упереджене ставлення щодо якості тутешнього. Щоправда, твердження про дешеве «порошкове» вино, до прикладу, – не більше, аніж міф.
Скільки грошей треба вкласти у винарню, яку зарплатню отримують досвідчені українські винороби, як підтримати бійців ЗСУ, піднявши келих «За перемогу», та про винний бар, який харків'яни планують відкрити у Луцьку, – в матеріалі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Допомога ЗСУ: на Волині випускниці намалювали ще одну картину з російським кораблем і розіграли її в благодійній лотереї
В Іваничах, на Володимирщині, випускники, які на шкільному подвір’ї ліцею №1 намалювали картину з російським кораблем, організували благодійну лотерею, під час якої зібрали для ЗСУ більше 7 тисяч гривень.
Та на цьому талановиті, а основне, не байдужі випускниці Ірина Вовчук, Діана Шкарадюк, Анастасія Бучко та Анна Гура не зупинилися. Вони вирішили намалювати ще одну картину – ідентичну тій, яка зараз бере участь у благодійних заходах, і розіграти її.
Дівчата запропонували усім охочим за сто гривень придбати будь-який номер від 1 до 100. А потім за допомогою спеціальної комп’ютерної програми в онлайн режимі обрали один з них – переможний. І та людина, яка купила цю цифру, – виграла картину з рускім кораблем.
Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО
Житель села Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову. Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 19 липня, ми писали про таке:
Голова Миколаївської ОВА обіцяє платити 100 доларів за інформацію про коригувальників
Обласна адміністрація разом із СБУ випрацьовують інструкцію, за якою можна буде повідомити про навідників.
«Не можна буде звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: хто, що, телефон, підтвердження тощо», — сказав очільник Миколаївської області Віталій Кім.
Наголошує, що пропозиція стосується лише щодо виявлення коригувальників по Миколаївській області, а не всій Україні.
Німецькі благодійники передали на Волинь бус для людей з особливими потребами. ФОТО
Мікроавтобус Мерседес обладнаний спеціальними підйомником та кріпленнями. Просторий салон розрахований на декілька візків, також є місця для супроводжуючих осіб.
Презентація автомобіля уже відбулась. у ГО “Реабілітаційний центр”. У його зручностях переконались під час поїздки містом. Кажуть, що можна задумуватись про нові спільні мандрівки.
У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України
Норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України. Оголошення про кампанію розміщено на норвезькій краудфандинговій платформі Spleis.
Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 60.
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Орків у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3),
- крилатих ракет – 167 (+1),
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0).
Випити «За перемогу». Дві історії про українське вино
Про те, чи пити вино нині – на часі, сперечатися можна довго. Однак придбати пляшечку добротного українського, аби підтримати вітчизняних виноробів, економіку країни і Збройні сили України, – точно непогана ідея.
Ті, хто роблять, і ті, хто продають вино в Україні, переконують: культура споживання цього напою тут лише починає розвиватися. На це впливає низка факторів, як-от висока ціна чи упереджене ставлення щодо якості тутешнього. Щоправда, твердження про дешеве «порошкове» вино, до прикладу, – не більше, аніж міф.
Скільки грошей треба вкласти у винарню, яку зарплатню отримують досвідчені українські винороби, як підтримати бійців ЗСУ, піднявши келих «За перемогу», та про винний бар, який харків'яни планують відкрити у Луцьку, – в матеріалі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Допомога ЗСУ: на Волині випускниці намалювали ще одну картину з російським кораблем і розіграли її в благодійній лотереї
В Іваничах, на Володимирщині, випускники, які на шкільному подвір’ї ліцею №1 намалювали картину з російським кораблем, організували благодійну лотерею, під час якої зібрали для ЗСУ більше 7 тисяч гривень.
Та на цьому талановиті, а основне, не байдужі випускниці Ірина Вовчук, Діана Шкарадюк, Анастасія Бучко та Анна Гура не зупинилися. Вони вирішили намалювати ще одну картину – ідентичну тій, яка зараз бере участь у благодійних заходах, і розіграти її.
Дівчата запропонували усім охочим за сто гривень придбати будь-який номер від 1 до 100. А потім за допомогою спеціальної комп’ютерної програми в онлайн режимі обрали один з них – переможний. І та людина, яка купила цю цифру, – виграла картину з рускім кораблем.
Волинянин безоплатно фарбує авто для військових. ВІДЕО
Житель села Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову. Чоловік вже встиг перефарбувати 16 автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
Сьогодні, 23:20
Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС
Сьогодні, 22:18
У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч
Сьогодні, 20:24
Погода на завтра, 20 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа