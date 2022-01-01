Голова Миколаївської ОВА обіцяє платити 100 доларів за інформацію про коригувальників

Голова Миколаївської ОВА обіцяє платити 100 доларів за інформацію про коригувальників
Очільник Миколаївської області Віталій Кім обіцяє по 100 доларів за інформацію про коригувальних російських ударів по регіону.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на голову Миколаївської ОВА у Telegram.

Обласна адміністрація разом із СБУ випрацьовують інструкцію, за якою можна буде повідомити про навідників.

«Не можна буде звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: хто, що, телефон, підтвердження тощо», — сказав Кім.

Наголошує, що пропозиція стосується лише щодо виявлення коригувальників по Миколаївській області, а не всій Україні.

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Теги: Миколаїв, Віталій Кім
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