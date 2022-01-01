Голова Миколаївської ОВА обіцяє платити 100 доларів за інформацію про коригувальників
Сьогодні, 01:15
Очільник Миколаївської області Віталій Кім обіцяє по 100 доларів за інформацію про коригувальних російських ударів по регіону.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на голову Миколаївської ОВА у Telegram.
Обласна адміністрація разом із СБУ випрацьовують інструкцію, за якою можна буде повідомити про навідників.
«Не можна буде звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: хто, що, телефон, підтвердження тощо», — сказав Кім.
Наголошує, що пропозиція стосується лише щодо виявлення коригувальників по Миколаївській області, а не всій Україні.
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Про це повідомляє Громадське, посилаючись на голову Миколаївської ОВА у Telegram.
Обласна адміністрація разом із СБУ випрацьовують інструкцію, за якою можна буде повідомити про навідників.
«Не можна буде звести рахунки з кимось. Буде чітка інструкція: хто, що, телефон, підтвердження тощо», — сказав Кім.
Наголошує, що пропозиція стосується лише щодо виявлення коригувальників по Миколаївській області, а не всій Україні.
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