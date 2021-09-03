ЄС розпочне переговори про вступ Албанії та Північної Македонії
Сьогодні, 03:43
Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Чехії Петр Фіала
"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", – написав Фіала у Twitter.
Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем’єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським, "щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС".
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Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Чехії Петр Фіала
"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", – написав Фіала у Twitter.
Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем’єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським, "щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС".
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