ЄС розпочне переговори про вступ Албанії та Північної Македонії

ЄС розпочне переговори про вступ Албанії та Північної Македонії
Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр головуючої в Раді ЄС Чехії Петр Фіала

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", – написав Фіала у Twitter.

Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем’єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським, "щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС".

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Теги: ЄС, Албанія, Північна Македонія
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