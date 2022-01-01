У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України
Сьогодні, 06:31
Норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України. Оголошення про кампанію розміщено на норвезькій краудфандинговій платформі Spleis.
Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 600, - пише Ліга.Новини.
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"Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Норвегія має зробити те саме. І ми маємо перемогти в цьому шведів!" – написав Бенгт Ерік Уолдоу.
Донати приймаються від 10 норвезьких крон (близько $1).
Першій тисячі донорів надається право голосувати за ім'я "Байрактара" для України.
Якщо норвежцям не вдасться за 80 днів зібрати потрібну суму, гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.
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Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 600, - пише Ліга.Новини.
Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
"Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Норвегія має зробити те саме. І ми маємо перемогти в цьому шведів!" – написав Бенгт Ерік Уолдоу.
Донати приймаються від 10 норвезьких крон (близько $1).
Першій тисячі донорів надається право голосувати за ім'я "Байрактара" для України.
Якщо норвежцям не вдасться за 80 днів зібрати потрібну суму, гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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