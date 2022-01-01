У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України

У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України
Норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України. Оголошення про кампанію розміщено на норвезькій краудфандинговій платформі Spleis.

Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 600, - пише Ліга.Новини.

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"Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Норвегія має зробити те саме. І ми маємо перемогти в цьому шведів!" – написав Бенгт Ерік Уолдоу.

Донати приймаються від 10 норвезьких крон (близько $1).

Першій тисячі донорів надається право голосувати за ім'я "Байрактара" для України.

Якщо норвежцям не вдасться за 80 днів зібрати потрібну суму, гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

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Теги: Норвегія, Україна, допомога
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