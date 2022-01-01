У Норвегії почали збирати гроші на Bayraktar для України





Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 600, - пише



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"Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Норвегія має зробити те саме. І ми маємо перемогти в цьому шведів!" – написав Бенгт Ерік Уолдоу.



Донати приймаються від 10 норвезьких крон (близько $1).



Першій тисячі донорів надається право голосувати за ім'я "Байрактара" для України.



Якщо норвежцям не вдасться за 80 днів зібрати потрібну суму, гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію зі збору коштів на Bayraktar TB2 для України. Оголошення про кампанію розміщено на норвезькій краудфандинговій платформі Spleis.Адвокат прагне зібрати $5,5 млн на безпілотник. На цей момент зроблено вже близько 400 пожертвувань на суму $13 600, - пише Ліга.Новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях"Дамо Bayraktar від норвежців українському народу – виявіть солідарність у боротьбі України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща збирає на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Норвегія має зробити те саме. І ми маємо перемогти в цьому шведів!" – написав Бенгт Ерік Уолдоу.Донати приймаються від 10 норвезьких крон (близько $1).Першій тисячі донорів надається право голосувати за ім'я "Байрактара" для України.Якщо норвежцям не вдасться за 80 днів зібрати потрібну суму, гроші передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

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