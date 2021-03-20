На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
На мототреку урочища Люблинець відбувся відкритий чемпіонат Ковеля у класах 50 см, 65-85 см, аматори МХ1/МХ2, OPEN, ветерани.
До Ковеля приїхали 55 спортсменів з 22 міст України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
«Змагання — це завжди драйв, хороший досвід, якого забагато не буває. Нехай дистанцію усім вдасться пройти максимально успішно і показати хороший результат. Удачі! Перемог!», – сказав на відкритті міський голова Ігор Чайка.
Серед учасників — п’ятеро ковельчан. З них троє піднімались на п’єдестал, аби отримати свої заслужені нагороди.
Зокрема, Ілля Федорук посів перше місце серед аматорів МХ1, Назар Батюк переміг у класі “аматор” МХ2, у цій же номінації Владислав Голечко виборов друге місце.
На думку голови Ковельської федерації мотоспорту, срібного призера чемпіонату Владислава Голечка, такі зустрічі необхідні мотокросменам. Це – нагода перевірити свої навички на практиці, побачити, наскільки вправно вони володіють мотоциклом на фоні своїх суперників.
Втім, у Ковелі провели не лише змагання, але й зробили ще одну корисну справу – зібрали кошти на підтримку ЗСУ – 12 тисяч 738 гривень.
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До Ковеля приїхали 55 спортсменів з 22 міст України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
«Змагання — це завжди драйв, хороший досвід, якого забагато не буває. Нехай дистанцію усім вдасться пройти максимально успішно і показати хороший результат. Удачі! Перемог!», – сказав на відкритті міський голова Ігор Чайка.
Серед учасників — п’ятеро ковельчан. З них троє піднімались на п’єдестал, аби отримати свої заслужені нагороди.
Зокрема, Ілля Федорук посів перше місце серед аматорів МХ1, Назар Батюк переміг у класі “аматор” МХ2, у цій же номінації Владислав Голечко виборов друге місце.
На думку голови Ковельської федерації мотоспорту, срібного призера чемпіонату Владислава Голечка, такі зустрічі необхідні мотокросменам. Це – нагода перевірити свої навички на практиці, побачити, наскільки вправно вони володіють мотоциклом на фоні своїх суперників.
Втім, у Ковелі провели не лише змагання, але й зробили ще одну корисну справу – зібрали кошти на підтримку ЗСУ – 12 тисяч 738 гривень.
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