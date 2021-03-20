На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО

На мототреку урочища Люблинець відбувся відкритий чемпіонат Ковеля у класах 50 см, 65-85 см, аматори МХ1/МХ2, OPEN, ветерани.До Ковеля приїхали 55 спортсменів з 22 міст України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.«Змагання — це завжди драйв, хороший досвід, якого забагато не буває. Нехай дистанцію усім вдасться пройти максимально успішно і показати хороший результат. Удачі! Перемог!», – сказав на відкритті міський головаСеред учасників — п’ятеро ковельчан. З них троє піднімались на п’єдестал, аби отримати свої заслужені нагороди.Зокрема,посів перше місце серед аматорів МХ1,переміг у класі “аматор” МХ2, у цій же номінаціївиборов друге місце.На думку голови Ковельської федерації мотоспорту, срібного призера чемпіонату Владислава Голечка, такі зустрічі необхідні мотокросменам. Це – нагода перевірити свої навички на практиці, побачити, наскільки вправно вони володіють мотоциклом на фоні своїх суперників.Втім, у Ковелі провели не лише змагання, але й зробили ще одну корисну справу – зібрали кошти на підтримку ЗСУ – 12 тисяч 738 гривень.