На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО

На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО
На мототреку урочища Люблинець відбувся відкритий чемпіонат Ковеля у класах 50 см, 65-85 см, аматори МХ1/МХ2, OPEN, ветерани.

До Ковеля приїхали 55 спортсменів з 22 міст України, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

«Змагання — це завжди драйв, хороший досвід, якого забагато не буває. Нехай дистанцію усім вдасться пройти максимально успішно і показати хороший результат. Удачі! Перемог!», – сказав на відкритті міський голова Ігор Чайка.

Серед учасників — п’ятеро ковельчан. З них троє піднімались на п’єдестал, аби отримати свої заслужені нагороди.

Зокрема, Ілля Федорук посів перше місце серед аматорів МХ1, Назар Батюк переміг у класі “аматор” МХ2, у цій же номінації Владислав Голечко виборов друге місце.
На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО

На думку голови Ковельської федерації мотоспорту, срібного призера чемпіонату Владислава Голечка, такі зустрічі необхідні мотокросменам. Це – нагода перевірити свої навички на практиці, побачити, наскільки вправно вони володіють мотоциклом на фоні своїх суперників.
На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО

Втім, у Ковелі провели не лише змагання, але й зробили ще одну корисну справу – зібрали кошти на підтримку ЗСУ – 12 тисяч 738 гривень.

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Теги: спорт, Волинь, мотокрос, Ковель
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