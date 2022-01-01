Зеленський розповів, скільки населених пунктів звільнили захисники України

Зеленський розповів, скільки населених пунктів звільнили захисники України
Президент Володимир Зеленський повідомив про кількість звільнених захисниками населених пунктів України.

Станом на сьогодні вдалося звільнити 1028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем російських окупантів, - пише "Газета uа".

Із мешканцями тимчасово захоплених ворогом територій потрібно підтримувати аніормаційний зв'язок, сказав президент.

"З усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. На стільки, на скільки це можливо", – заявив Зеленський.

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Теги: війна, Україна
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