Зеленський розповів, скільки населених пунктів звільнили захисники України





Станом на сьогодні вдалося звільнити 1028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем російських окупантів, - пише



Із мешканцями тимчасово захоплених ворогом територій потрібно підтримувати аніормаційний зв'язок, сказав президент.



"З усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. На стільки, на скільки це можливо", – заявив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський повідомив про кількість звільнених захисниками населених пунктів України.Станом на сьогодні вдалося звільнити 1028 населених пунктів. Ще 2 621 – поки що під контролем російських окупантів, - пише "Газета uа" Із мешканцями тимчасово захоплених ворогом територій потрібно підтримувати аніормаційний зв'язок, сказав президент."З усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. На стільки, на скільки це можливо", – заявив Зеленський.

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