Німецькі благодійники передали на Волинь бус для людей з особливими потребами. ФОТО

Німецькі благодійники передали на Волинь спеціальний транспорт дл перевезення людей з особливими потребами.Про подарунок подбав керівник благодійної організації “Допомога дітям Ковеля” Міхаель Хааке з міста Вальсроде, - повідомляють на сторінці Ковельської міської ради.Чоловік давно взяв собі на замітку, що Центр потребує такий автомобіль, адже непросто людям на візках пересуватись містом. Тож лише трапилась нагода, передав бус своїм ковельським друзям.Мікроавтобус Мерседес обладнаний спеціальними підйомником та кріпленнями. Просторий салон розрахований на декілька візків, також є місця для супроводжуючих осіб.Голова громадської організації Наталія Славікова розповідає, що з переїздами у них завжди виникали труднощі, користувались непристосованими автобусами. А для великої родини Центру подорожі – спільне хобі. Коли Міхаель написав, що знайшов транспорт, це стало для них великим сюрпризом.Презентація автомобіля уже відбулась у ГО “Реабілітаційний центр”. У його зручностях переконались під час поїздки містом. Кажуть, що можна задумуватись про нові спільні мандрівки.«Тепер людей на візках ми без проблем зможемо привезти на заняття, станемо більш мобільними і не будемо особливо задумуватись, яка погода за вікном. Це все надзвичайно важливо для нас. А також відбудуться давно заплановані поїздки до друзів в інші міста. Міхаелю щиро дякуємо за розуміння наших проблем, його турботу, підтримку, допомогу. Війна неодмінно закінчиться, і будемо з радістю подорожувати нашою прекрасною мирною Україною на цьому бусі», – говорить Наталія Славікова.Міський голова Ігор Чайка зауважує, що це уже третій автомобіль, який за час війни передав Міхаель Хааке у Ковель.“Велике спасибі йому за те, що подбав про людей з інвалідністю. Він надзвичайно багато робить для нашого міста. Такі друзі – на вагу золота. Нехай все його добро повертається йому сторицею”, – наголошує Ігор Чайка.