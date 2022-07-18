У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води

У містах Волині перевірили рівень радіації та якість питної води
У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ оприлюднили результати дослідження гамма-фону та питної води у волинських містах.

Про це йдеться на сайті центру.

За результатами досліджень природного радіаційного фону 18.07.2022р. в населених пунктах Володимир-Волинського, Ковельського, Камінь-Каширського, Луцького районів та обласному центрі гамма-фон становить 0,10 — 0,12 мкЗв/год (10 – 12 мкР/год), що в межах попередніх даних. Перевищень рівнів природних фонових значень не відзначалося.

Такі спостереження проводяться тричі на день у визначених моніторингових точках.

Публікуємо показники радіаційного фону з 8:00 до 11:00 (перший показник) і у часовий проіжок з 13:00 до 15:00 (другий показник) у населених пунктах області.

м. Луцьк 0,12 мкЗв/год 0,12 мкЗв/год
м. Ковель 0,10 мкЗв/год 0,10 мкЗв/год
м. Володимир 0,12 мкЗв/год 0,12 мкЗв/год
м. Нововолинськ 0,12 мкЗв/год 0,12 мкЗв/год
м. Горохів 0,10 мкЗв/год 0,11 мкЗв/год
м. К-Каширський 0,10 мкЗв/год 0,11 мкЗв/год
смт Маневичі 0,11 мкЗв/год 0,11 мкЗв/год
смт Ст. Вижівка 0,12 мкЗв/год 0,12 мкЗв/год

Досліджені проби питної водопровідної води у містах Луцьк, Володимир, Нововолинськ, Ковель, Камінь-Каширський, селищі Маневичі відповідають вимогам ДСаПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками.

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Теги: перевірка, радіація, Волинь, вода
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