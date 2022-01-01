Курс валют у Луцьку 19 липня

Курс валют у Луцьку 19 липня
19 липня готівковий курс долара становить 36,70, продають його за 37,20.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 36,20, а продають - за 37,60.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,90, а купують - за 7,90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла Руслана Писанка
Сьогодні, 09:35
Окупанти випустили до 40 снарядів по Нікополю
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку 19 липня
Сьогодні, 08:57
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі спроби штурмів окупантів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 08:45
На Волині змагалися любителі мотокросу з різних міст України. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 17 липня Курс валют у Луцьку 17 липня
17 липень, 10:16
Курс валют у Луцьку 16 липня Курс валют у Луцьку 16 липня
16 липень, 09:29
Курс валют у Луцьку 15 липня Курс валют у Луцьку 15 липня
15 липень, 09:15
Курс валют у Луцьку 14 липня Курс валют у Луцьку 14 липня
14 липень, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідувала понад 38 550 окупантів
Сьогодні, 09:50
 0
Померла Руслана Писанка
Сьогодні, 09:35
 0
Окупанти випустили до 40 снарядів по Нікополю
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку 19 липня
Сьогодні, 08:57
 0
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили всі спроби штурмів окупантів: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 08:45
 0
Медіа
відео
1/8