Курс валют у Луцьку 19 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 36,20, а продають - за 37,60.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,90, а купують - за 7,90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 липня готівковий курс долара становить 36,70, продають його за 37,20.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 36,20, а продають - за 37,60.Щодо польського злотого, то його продають за 6,90, а купують - за 7,90.

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