На Херсонщині збили російський літак

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В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач.
Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.
Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.
Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
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