На Херсонщині збили російський літак

На Херсонщині збили російський літак
В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач.

Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літак, Херсонщина, Росія, збили
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Херсонщині збили російський літак
Сьогодні, 01:00
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
19 липень, 23:20
Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС
19 липень, 22:18
У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч
19 липень, 20:24
Схожі новини
На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ На Херсонщині українські війська розбили російську ДРГ
23 червень, 17:17
На Херсонщині росіяни обстріляли з артилерії мирну колону біженців На Херсонщині росіяни обстріляли з артилерії мирну колону біженців
13 травень, 01:20
На Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами та взяли в полон балакучих росіян На Херсонщині знищили ворожий склад з боєприпасами та взяли в полон балакучих росіян
27 квітень, 02:31
На Херсонщині окупанти хочуть створити псевдореспубліку: друкують бюлетені для «референдуму» На Херсонщині окупанти хочуть створити псевдореспубліку: друкують бюлетені для «референдуму»
16 квітень, 18:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Херсонщині збили російський літак
Сьогодні, 01:00
 0
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 19 липня
19 липень, 23:20
 0
Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС
19 липень, 22:18
 0
У Луцьку відбудеться благодійний футбольний матч
19 липень, 20:24
 0
Медіа
відео
1/8