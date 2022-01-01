На Херсонщині збили російський літак





Про це



"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.



Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.



Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач.Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ."Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.

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