Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну





Про це повідомляє



Головою ТСК обрано народного депутата з фракції "Голос" Рустема Умєрова, його заступником – нардепа Олександра Завітневича ("Слуга народу"). Повний склад комісії наразі не розкривається.



"Завданнями утвореної спеціальної комісії визначено, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги", - йдетья у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання під час воєнного стану міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї.Про це повідомляє УП з посиланням на сайт ВР.Головою ТСК обрано народного депутата з фракції "Голос", його заступником – нардепа("Слуга народу"). Повний склад комісії наразі не розкривається."Завданнями утвореної спеціальної комісії визначено, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги", - йдетья у повідомленні.

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