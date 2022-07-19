Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну

Рада створила комісію для нагляду за постачанням зброї в Україну
Верховна Рада утворила тимчасову спеціальну комісію з моніторингу отримання і використання під час воєнного стану міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема зброї.

Про це повідомляє УП з посиланням на сайт ВР.

Головою ТСК обрано народного депутата з фракції "Голос" Рустема Умєрова, його заступником – нардепа Олександра Завітневича ("Слуга народу"). Повний склад комісії наразі не розкривається.

"Завданнями утвореної спеціальної комісії визначено, зокрема, підготовку та надання на розгляд до Верховної Ради України, в установленому порядку, законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над отриманням і використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги (зокрема, озброєння), а також з метою проведення парламентських слухань щодо випадків порушення принципів законності, справедливості та прозорості використання такої допомоги", - йдетья у повідомленні.

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Теги: зброя, комісія, ВР
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