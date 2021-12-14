Розповіли, у яких випадках антибіотики можна буде купити без рецепта

Розповіли, у яких випадках антибіотики можна буде купити без рецепта
З серпня аптеки в Україні відпускатимуть антибіотики за рецептом. Водночас це не стосується медичних закладів на тимчасово окупованих територіях, а також у районах проведення бойових дій.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба МОЗ.

За його словами, нововведення почнуть поступово впроваджувати в рамках перехідного періоду в медичних закладах, що працюють із електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). У тому випадку, коли заклад охорони здоров’я, до якого звертається пацієнт, не підключений до ЕСОЗ, лікарю доведеться виписати паперовий рецепт.

«Фармацевт зможе відпустити антибіотик в аптеці трьома способами: за електронним рецептом, за паперовим рецептом та інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді буде прирівняна до офіційного документа», – пояснив чиновник.

Ляшко зазначив, що це один із кроків у протидії глобальній проблемі резистентності до антибіотиків. Також це дозволить відстежувати дані про призначення та обсяги використання антибіотиків в Україні.

Втім, це не стосується аптек, які розміщено в районі проведення бойових дій чи які перебувають у тимчасовій окупації. Вони зможуть і надалі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря.

Глава відомства також додав, що військовим адміністраціям, підрозділам ЗСУ, волонтерським і благодійним організаціям також дозволять закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу без самого рецепта.

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Теги: антибіотики
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