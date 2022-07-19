Коронавірус не зник: в Україні зросла кількість хворих на COVID-19

Коронавірус не зник: в Україні зросла кількість хворих на COVID-19
В Україні за минулий тиждень суттєво побільшало випадків захворювання на COVID-19.

Усього зареєстрували 1431 хворих, що на 35% більше за попередній тиждень, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Українська правда.

Він зазначив, що стрімкий приріст хворих є, найімовірніше, початком осінньої хвилі захворювань.

"Ми реєструємо лише пацієнтів, яких госпіталізують і які мають важкий перебіг хвороби. Майже не реєструємо людей із середнім або легким перебігом", – сказав Кузін.

Кузін розповів, що нині в Україні роблять 30 тисяч тестів в тиждень, яких має вистачити до березня 2023 року.

В українських лікарнях досі залишаються ліжка для госпіталізації хворих на коронавірус важкої форми. Зараз МОЗ готує системи кисневого забезпечення до осінньої хвилі захворювань.

"Ми реєструємо коронавірус у людей, які в переважній більшості не є вакцинованими, або ж в тих які пропустили щеплення.

Близько 700 тисяч людей отримали перше щеплення, але не прийшли за другим", – каже Кузін.

Як карантинні норми можуть повернути через можливий спалах COVID-19
Зараз в Україні через воєнний "стан призупинено" карантинне зонування" і перевірку сертифікатів на вакцинацію, однак у разі різкого спалаху захворюваності їх можуть повернути першими.

Влада поки не планує вводити примусовий масковий режим, зокрема це стосується і бомбосховищ, оскільки там пріоритетом є швидкість і безпека.

"Ми звикли, що маска є захистом, і під час збільшення кількості випадків захворювання українці самі почнуть використовувати їх для самозахисту", – вважає Кузін.

Головний санлікар зазначив, що попри скасування маскового режиму, в окремих закладах та підприємствах мають право вимагати носити маску.

Наразі в Україні ще не ухвалили рішення про додаткову бустерну дозу вакцини, які активно запроваджують у Європі.

Водночас МОЗ рекомендує надолужити пропущені щеплення, звернувшись до будь-якого центру вакцинації.

За рекомендацією лікаря можна зробити додаткову (четверту) бустерну дозу вакцини людям з хронічними захворюваннями: бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями, люди після курсу хіміотерапії або є просто старші за 60 років.

Подібне зростаннях хворих реєструють і країнах Європи, де розглядають повернення до карантинних обмежень, зокрема маскового режиму.

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Теги: Коронавірус
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