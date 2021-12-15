Цьогоріч «Бандерштату» не буде

Цьогоріч «Бандерштату» не буде
Цього літа фестивалю «Бандерштат», який традиційно відбувається у Луцьку на початку серпня, не буде.

Про це повідомили організатори, пишуть ІА Волинські новини.

«За декілька тижнів ми мали б зустрітися на Бандерштаті. Обійматися біля ватри, без жодного остраху дивитися в небо та насолоджуватись найкрасивішими заходами сонця. Вночі шукати свій намет серед сотні подібних, а зранку прокидатися під звуки саундчеків, одночасно ненавидіти весь світ і почувати себе найщасливішими людьми в ньому. Слухати Жадана, надихатись історіями учасників гутіркової сцени, а ввечері вриватись у слем-паті на Бандерштаті. Ловити сотні мурах під час виступу Один в каное, а весь післяфестивальний місяць з усмішкою та краплею смутку переглядати фотозвіти.

Натомість ми маємо кляту р*сню, яка руйнує все, що бачить на своєму шляху: наші міста, будинки, життя...

Ми не можемо нехтувати безпекою відвідувачів, учасників фестивалю та команди. Тому змушені повідомити про перенесення звичного для всіх Бандерштату. Придбані квитки залишаються дійсними і наша зустріч обов’язково відбудеться, але після перемоги», – йдеться у дописі.

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Теги: Бандерштат
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