Курс валют у Луцьку 20 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 37,20, а продають - за 37,40.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 липня готівковий курс долара становить 36,65, продають його за 37,00.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 37,20, а продають - за 37,40.Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.

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