Курс валют у Луцьку 20 липня
Сьогодні, 09:15
20 липня готівковий курс долара становить 36,65, продають його за 37,00.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,20, а продають - за 37,40.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,20, а продають - за 37,40.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,85.
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