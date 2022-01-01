Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС
Сьогодні, 22:18
В Україні перевірять всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища та укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
За словами представника міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої на сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.
Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.
Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів.
"Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.
Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів.
"Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.
Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях.
"Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
За словами представника міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої на сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.
Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.
Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів.
"Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.
Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів.
"Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.
Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях.
"Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.
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