Українські школи, які не пройдуть перевірку рятувальників та поліції, для учнів не відкриються, - ДСНС





Як інформує



За словами представника міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої на сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.



Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.



Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів.



"Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.



Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів.



"Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.



Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях.



"Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні перевірять всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. У тих навчальних закладах, де не підготовлені бомбосховища та укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не почнеться.Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.За словами представника міністерства внутрішніх справна сьогоднішньому брифінгу, рішення про початок і форму навчання буде прийматися окремо в кожному регіоні чи навіть кожному навчальному закладі.Так, зараз йде вивчення ситуації на місцях і, в залежності від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне або очне навчання.Напередодні навчального року з 1 вересня представники ДСНС і поліції перевірять всі навчальні заклади на наявність і готовність бомбосховищ, а також разом з педагогами проведуть ряд профілактичних заходів."Проєкт МВС "Безпечне освітнє середовище в умовах війни" передбачено, що служби МВС відвідають усі навчальні заклади. Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану", - розповіла Матвєєва.Речниця МВС додала також, що будуть внесені необхідні зміни до змісту навчальних програм для 6-11 класів."Зокрема, до предмета "Захист України" буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності", - розповіла вона.Також планують розробити "Абетку з безпеки для школяра середньої школи" та відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як себе вести в різних небезпечних ситуаціях."Окрім того, у рамках проєкт планується розміщення у кожній школі інформаційних стендів, на яких у яскравій та доступній формі буде викладено основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану. Цей проєкт буде реалізовано у співпраці з Міністерством освіти та науки", – підкреслила Матвєєва.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію