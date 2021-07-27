На Волині зник безвісти 53-річний чоловік
Сьогодні, 17:00
Співробітники відділення поліції № 2 (м. Горохів) закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого Пилиповця Святослава Миколайовича, 23 лютого 1969 року народження, жителя міста Горохів.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
17 липня цього року близько 6 години чоловік покинув медичну установу та до цього часу не повернувся.
Розшукуваний був одягнутий в сині спортивні штани, в’язану синю кофту та чорні гумові капці.
У разі виявлення місцезнаходження чоловіка, повідомте про його місцеперебування за номерами телефонів: 0688025376, 0974388844 або на спецлінію 102.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
17 липня цього року близько 6 години чоловік покинув медичну установу та до цього часу не повернувся.
Розшукуваний був одягнутий в сині спортивні штани, в’язану синю кофту та чорні гумові капці.
У разі виявлення місцезнаходження чоловіка, повідомте про його місцеперебування за номерами телефонів: 0688025376, 0974388844 або на спецлінію 102.
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