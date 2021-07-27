На Волині зник безвісти 53-річний чоловік

Співробітники відділення поліції № 2 (м. Горохів) закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках безвісти зниклого23 лютого 1969 року народження, жителя міста Горохів.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.17 липня цього року близько 6 години чоловік покинув медичну установу та до цього часу не повернувся.Розшукуваний був одягнутий в сині спортивні штани, в’язану синю кофту та чорні гумові капці.У разі виявлення місцезнаходження чоловіка, повідомте про його місцеперебування за номерами телефонів: 0688025376, 0974388844 або на спецлінію 102.