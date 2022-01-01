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Росіяни утримують у «фільтраційних центрах» Маріуполя понад 10 тисяч людей, – мер

Росіяни утримують у «фільтраційних центрах» Маріуполя понад 10 тисяч людей, – мер
У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі і ближніх населених пунктах діють чотири "фільтраційні центри", де утримується вже понад 10 тисяч людей.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

"Фільтраційні центри" є і у місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення", - сказав він.

За словами Бойченка, у полоні перебувають держслужбовці, муніципальні працівники, яких загарбники затримали та піддають тортурам.

«Є така інформація, що один з керівників одного з міст поблизу Маріуполя не витримав цих тортур і, на жаль, загинув у тюрмі. Його полонили, оголосили вирок так званого «суду днр»... І таких випадків дуже багато. Тому що там вони (загарбники - ред.) тиснуть, щоб полонені переходили на бік «днр», рф і працювали на них. Люди не погоджуються», - зазначив міський голова.

Він додав, що у цих "фільтраційних центрах", тюрмах, немає медичного обслуговування, і якщо з людиною щось трапляється, «там немає лікарів, які б урятували життя, тому в тих тюрмах вже багато загинуло наших маріупольців».

За словами Бойченка, в одному з таких "фільтраційних центрів" загарбники тримають наразі майже дві тисячі чоловіків. «Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів російської федерації. І це відразу квиток на фронт», - заявив мер.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично повністю зруйноване внаслідок ворожих обстрілів.

Маріуполь сьогодні без нормального постачання електрики, води, газу. Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.

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Теги: Росія, Україна, війна
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