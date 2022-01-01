Восени очікується масова евакуація населення з Маріуполя, – мер
Сьогодні, 14:34
Восени очікується наступна хвиля масової евакуації населення з Маріуполя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Як розповів Бойченко, джерело питної води у Маріуполі – із річки Сіверський Донець – окупанти перебили ще на самому початку повномасштабної війни. Відновити водопостачання майже неможливо, ще коштує величезних грошей. Вони беруть воду у резервному водосховищі. Але ця вода технічна, і цього обсягу води вистачить лише на 9 місяців.
Також він зазначив, що окупаційна влада не готує Маріуполь до опалювального сезону. Жителі міста взимку будуть без тепла. Через це восени буде друга хвиля виїзду людей із Маріуполя.
"Чотири наших центри "Я – Маріуполь" активно працюють у всіх напрямках із допомоги жителям міста, яким вдалось виїхати. Восени очікуємо підвищений попит на допомогу з боку центру, адже попереду опалювальний сезон, тож люди будуть масово виїжджати із міста", - розповів Бойченко.
За його інформацією, близько 40 тис. маріупольців перебувають за кордоном, водночас на території України наразі перебувають близько 200 тис. жителів міста. Безпосередньо у Маріуполі досі залишаються 100 тис. жителів.
Також він розповів, що окупанти у Маріуполі відпускають ув’язнених із в’язниць для того, щоб вони були наглядачами за жителями та контролювали процес залучення українських чоловіків до окупаційних військ.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Як розповів Бойченко, джерело питної води у Маріуполі – із річки Сіверський Донець – окупанти перебили ще на самому початку повномасштабної війни. Відновити водопостачання майже неможливо, ще коштує величезних грошей. Вони беруть воду у резервному водосховищі. Але ця вода технічна, і цього обсягу води вистачить лише на 9 місяців.
Також він зазначив, що окупаційна влада не готує Маріуполь до опалювального сезону. Жителі міста взимку будуть без тепла. Через це восени буде друга хвиля виїзду людей із Маріуполя.
"Чотири наших центри "Я – Маріуполь" активно працюють у всіх напрямках із допомоги жителям міста, яким вдалось виїхати. Восени очікуємо підвищений попит на допомогу з боку центру, адже попереду опалювальний сезон, тож люди будуть масово виїжджати із міста", - розповів Бойченко.
За його інформацією, близько 40 тис. маріупольців перебувають за кордоном, водночас на території України наразі перебувають близько 200 тис. жителів міста. Безпосередньо у Маріуполі досі залишаються 100 тис. жителів.
Також він розповів, що окупанти у Маріуполі відпускають ув’язнених із в’язниць для того, щоб вони були наглядачами за жителями та контролювали процес залучення українських чоловіків до окупаційних військ.
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