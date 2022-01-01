Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
Сьогодні, 13:45
Волинські патрульні супроводили до пологового вагітну, у якої почалися перейми.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, під час комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Kia для перевірки документів. Керманичем виявився житель столиці, який разом з вагітною дружиною тимчасово мешкає у місті Рожище. І так, як є немісцевим заблукав та шукає пологовий будинок, бо у жінки почалися перейми.
Патрульні Сергій Воробей та Вікторія Панасюк негайно здійснили супровід породіллі до пологового.
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Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.
Сьогодні, під час комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Kia для перевірки документів. Керманичем виявився житель столиці, який разом з вагітною дружиною тимчасово мешкає у місті Рожище. І так, як є немісцевим заблукав та шукає пологовий будинок, бо у жінки почалися перейми.
Патрульні Сергій Воробей та Вікторія Панасюк негайно здійснили супровід породіллі до пологового.
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