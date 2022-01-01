Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового

Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового
Волинські патрульні супроводили до пологового вагітну, у якої почалися перейми.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, під час комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Kia для перевірки документів. Керманичем виявився житель столиці, який разом з вагітною дружиною тимчасово мешкає у місті Рожище. І так, як є немісцевим заблукав та шукає пологовий будинок, бо у жінки почалися перейми.

Патрульні Сергій Воробей та Вікторія Панасюк негайно здійснили супровід породіллі до пологового.

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Теги: Волинь, патрульні, вагітна жінка
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