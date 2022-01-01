Волинські патрульні супроводили вагітну жінку до пологового





Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.



Сьогодні, під час комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Kia для перевірки документів. Керманичем виявився житель столиці, який разом з вагітною дружиною тимчасово мешкає у місті Рожище. І так, як є немісцевим заблукав та шукає пологовий будинок, бо у жінки почалися перейми.



Патрульні Сергій Воробей та Вікторія Панасюк негайно здійснили супровід породіллі до пологового.

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