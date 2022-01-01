«Волиньгаз»: «Плата за розподіл газу залишилася без змін»





Послуга доставки газу залишилася без змін, тому сплатити за розподіл газу необхідно до 20 липня, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі отримують поштою. Є також можливість завантажити та оплатити рахунок онлайн за допомогою онлайн- сервісів компанії. Здійснити оплату АТ «Волиньгаз» можна зручно і швидко за допомогою таких дистанційних способів:



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Плата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року. Відповідно до умов Типового договору на розподіл газу, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен сплачувати до 20 числа місяця, в якому надаються послуги, на підставі рахунку АТ «Волиньгаз».



У деяких споживачів розмір плати за доставку газу є меншим за комісію банку, тому буде вигідніше сплатити одразу за кілька місяців.



Тож, споживачі можуть платити за доставку одним платежем — наперед за півроку або навіть за рік. Таким чином, вони зменшать свої витрати на комісію при проведенні платежів.



Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників. А також діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.



Нагадаємо, що раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.



За доставку газу оплачуйте АТ «Волиньгаз»:



Код ЄДРПОУ 03339459



IBAN: UA743033980000026032301047000 в АТ «Ощадбанк»



Газовики дякують кожному споживачу за вчасну оплату послуги розподілу газу!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» просить споживачів блакитного палива сплатити за послугу з розподілу газу. Вчасний платіж, запевняють в компанії, – внесок кожного споживача в безперебійність роботи газових мереж регіону, подальше забезпечення розподілом газу споживачів та підтримка економіки України через сплату податків.Послуга доставки газу залишилася без змін, тому сплатити за розподіл газу необхідно до 20 липня, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Рахунки для оплати послуг розподілу природного газу споживачі отримують поштою. Є також можливість завантажити та оплатити рахунок онлайн за допомогою онлайн- сервісів компанії. Здійснити оплату АТ «Волиньгаз» можна зручно і швидко за допомогою таких дистанційних способів:- Viber https://chats.viber.com/7104ua - Telegram https://t.me/ua7104_bot - Android http://surl.li/bcptv- iOS http://surl.li/bcptrПлата за послуги розподілу газу здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року. Відповідно до умов Типового договору на розподіл газу, вартість послуг з доставки газу побутовий споживач повинен сплачувати до 20 числа місяця, в якому надаються послуги, на підставі рахунку АТ «Волиньгаз».У деяких споживачів розмір плати за доставку газу є меншим за комісію банку, тому буде вигідніше сплатити одразу за кілька місяців.Тож, споживачі можуть платити за доставку одним платежем — наперед за півроку або навіть за рік. Таким чином, вони зменшать свої витрати на комісію при проведенні платежів.Послуга розподілу включає облік спожитого газу, обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників. А також діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.Нагадаємо, що раніше послуги доставки були включені в загальну платіжку за газ. Із січня 2020 року згідно з законодавством за послуги доставки треба платити окремо від плати за спожитий газ, а не разом, як було колись.За доставку газу оплачуйте АТ «Волиньгаз»:Код ЄДРПОУ 03339459IBAN: UA743033980000026032301047000 в АТ «Ощадбанк»Газовики дякують кожному споживачу за вчасну оплату послуги розподілу газу!

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