Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова: зафіксовані зв'язки з РФ

Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.



Про це йдеться на сайті ОП.



Венедіктову відсторонили від посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану".



Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.



Також своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.



Пізніше президент України



«Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.



Зокрема понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави.



Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», - сказав він

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський указами відсторонив від посади генпрокурораі усунув главу СБУПро це йдеться на сайті ОП.Венедіктову відсторонили від посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану".Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурораТакож своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.Пізніше президент України пояснив таке рішення тим, що стали відомі зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.«Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру.Зокрема понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави.Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», - сказав він

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