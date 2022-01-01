У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ. ВІДЕО
Кримська татарка Сев’є Єрмак приїхала до Луцька з Києва через повномасштабну війну. Жінка допомагає військовим у штабі гуманітарної допомоги "Ангар" та безплатно робить масаж волонтерам.

Суспільному жінка розповіла: до луцьких волонтерів доєдналася в березні.

У "Ангарі" працює двічі на тиждень по чотири-шість годин. Складає коробки із необхідними речами для українських бійців. Сортує форму, спідню білизну, футболки та майки. За весь час роботи склала орієнтовно 300 таких пакунків.
У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

Жінка розповідає: про те, що займається масажами спочатку нікому не говорила.

"Почалося усе з того, що хтось сказав в "Ангарі", що – ой, так у мене болить рука, усе мліє. Потім ще хтось скаржився на болі, тоді я запропонувала приїздити до мене, бо у мене тут є умови, є кушетка, яка випадково приїхала з Києва, коли ми виходили, вона лежала у машині", – говорить Сев'є.
У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ. ВІДЕО

Волонтерка робить класичний масаж і кінезіологічний, який, з її слів, спрямований на пошук слабких місць у роботі м’язів, масаж, працює за напрямками остеопатії. "Це мій внесок у Ангар і в здоров’я людей, які там працюють, роблять важливу справу", – говорить вона.





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Теги: Луцьк, переселенка, масаж
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