Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня

Українські захисники разом з усім народом України щодня борються проти російських окупантів. Кожен українець боронить свій край на своєму фронті, здобуваючи маленькі, локальні перемоги, які наближують загальну, велику Перемогу.На завершення 144 дня повномасштабної війни проти Російської Федерації пропонуємо вашій увазі підбірку добрих новин.Переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, можна буде виселити лише при наданні їм альтернативного житла.Правоохоронці затримали колишнього голову управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.На українсько-білоруському кордоні в межах Ратнівської громади тривають заходи з укріплення прикордонної смуги.Росія втратила близько 38 300 військових, 1 684 танків, 3879 бойових броньованих машин та 220 літаків.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,танків ‒ 1684 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,артилерійських систем – 846 (+0) од,РСЗВ - 248 (+1) од,засоби ППО - 110 (+1) од,літаків – 220 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),крилаті ракети - 166 (+4),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,спеціальна техніка - 68 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюютьсяПредстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній благословив Євангелія, написане українською мовою, для волинського храму.Боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".Випускниця з Волині Анастасія Ришитюк успішно пройшла відбір міжнародної освітньої програми «Коледжі об’єднаного світу» (United World Colleges – UWC) та отримала можливість навчатися у Нідерландах.Всесвітньо відомий німецький рок-гурт Rammstein 16 липня дав концерт у Варшаві (Польщі), на якому учасники колективу підняли вгору прапор України.Щоб тримати зброю в руках, шестирічнаще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним Силам України.Кримська татаркаприїхала до Луцька з Києва через повномасштабну війну. Жінка допомагає військовим у штабі гуманітарної допомоги "Ангар" та безплатно робить масаж волонтерам.