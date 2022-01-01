Добрі новини від ВолиньPost за 17 липня
17 липень, 23:40
Українські захисники разом з усім народом України щодня борються проти російських окупантів. Кожен українець боронить свій край на своєму фронті, здобуваючи маленькі, локальні перемоги, які наближують загальну, велику Перемогу.
На завершення 144 дня повномасштабної війни проти Російської Федерації пропонуємо вашій увазі підбірку добрих новин.
Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл
Переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, можна буде виселити лише при наданні їм альтернативного житла.
Затримали ексначальника СБУ в Криму, – ЗМІ
Правоохоронці затримали колишнього голову управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.
Ще одна громада на Волині укріплює кордон із Білоруссю. ФОТО
На українсько-білоруському кордоні в межах Ратнівської громади тривають заходи з укріплення прикордонної смуги.
Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів
Росія втратила близько 38 300 військових, 1 684 танків, 3879 бойових броньованих машин та 220 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1684 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
артилерійських систем – 846 (+0) од,
РСЗВ - 248 (+1) од,
засоби ППО - 110 (+1) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
крилаті ракети - 166 (+4),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
спеціальна техніка - 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній благословив Євангелія, написане українською мовою, для волинського храму.
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.
Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
Випускниця з Волині Анастасія Ришитюк успішно пройшла відбір міжнародної освітньої програми «Коледжі об’єднаного світу» (United World Colleges – UWC) та отримала можливість навчатися у Нідерландах.
Rammstein підняли прапор України на концерті у Польщі
Всесвітньо відомий німецький рок-гурт Rammstein 16 липня дав концерт у Варшаві (Польщі), на якому учасники колективу підняли вгору прапор України.
6-річна донька загиблого бійця 14 ОМБр зібрала гроші на два тепловізори
Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним Силам України.
У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ
Кримська татарка Сев’є Єрмак приїхала до Луцька з Києва через повномасштабну війну. Жінка допомагає військовим у штабі гуманітарної допомоги "Ангар" та безплатно робить масаж волонтерам.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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На завершення 144 дня повномасштабної війни проти Російської Федерації пропонуємо вашій увазі підбірку добрих новин.
Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл
Переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, можна буде виселити лише при наданні їм альтернативного житла.
Затримали ексначальника СБУ в Криму, – ЗМІ
Правоохоронці затримали колишнього голову управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.
Ще одна громада на Волині укріплює кордон із Білоруссю. ФОТО
На українсько-білоруському кордоні в межах Ратнівської громади тривають заходи з укріплення прикордонної смуги.
Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів
Росія втратила близько 38 300 військових, 1 684 танків, 3879 бойових броньованих машин та 220 літаків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 38300 (+160) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1684 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3879 (+5) од,
артилерійських систем – 846 (+0) од,
РСЗВ - 248 (+1) од,
засоби ППО - 110 (+1) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 688 (+1),
крилаті ракети - 166 (+4),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2746 (+11) од,
спеціальна техніка - 68 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються
Очільник ПЦУ благословив Євангеліє для волинського храму. ВІДЕО
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній благословив Євангелія, написане українською мовою, для волинського храму.
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
Боєць з Луцька Богдан Мочульський став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор, які відбуваються у американськогму Бермінгемі.
Волинянка увійшла до ТОП-5 на Кубку світу з фехтування на візках
Волинська фехтувальниця увійшла до числа найсильнішиих у Кубку світу з фехтування на візках "Шабля Клінського".
Волинянка пройшла відбір на навчання у престижному коледжі в Нідерландах
Випускниця з Волині Анастасія Ришитюк успішно пройшла відбір міжнародної освітньої програми «Коледжі об’єднаного світу» (United World Colleges – UWC) та отримала можливість навчатися у Нідерландах.
Rammstein підняли прапор України на концерті у Польщі
Всесвітньо відомий німецький рок-гурт Rammstein 16 липня дав концерт у Варшаві (Польщі), на якому учасники колективу підняли вгору прапор України.
6-річна донька загиблого бійця 14 ОМБр зібрала гроші на два тепловізори
Щоб тримати зброю в руках, шестирічна Іринка ще замала. Тож вирішила, що робитиме власноруч прикраси, аби продавати їх на благодійних ярмарках та через соціальні мережі, а гроші передавати Збройним Силам України.
У Луцьку переселенка безплатно робить масаж луцьким волонтерам та допомагає ЗСУ
Кримська татарка Сев’є Єрмак приїхала до Луцька з Києва через повномасштабну війну. Жінка допомагає військовим у штабі гуманітарної допомоги "Ангар" та безплатно робить масаж волонтерам.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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