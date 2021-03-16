Затримали ексначальника СБУ в Криму, – ЗМІ

Олега Кулініча.



Про це



За даними джерела видання в правоохоронних органах, Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, в тому числі «державну зраду».



У відомстві нагадали, що протидія спецслужбам РФ та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним із головних напрямків діяльності СБУ.



«Фігурантами таких справ були й працівники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який чинить шкоду державній безпеці України», – заявили в спецслужбі.



СБУ підкреслює, що в рамках даної справи готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого її розслідування.



Як нагадують, фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці затримали колишнього голову управління Служби безпеки України в Автономній Республіці КримПро це Бабелю повідомили в СБУ.За даними джерела видання в правоохоронних органах, Кулінічу інкримінують кілька статей Кримінального кодексу, в тому числі «державну зраду».У відомстві нагадали, що протидія спецслужбам РФ та їхнім спробам розширити агентурну мережу в українських органах державної влади є одним із головних напрямків діяльності СБУ.«Фігурантами таких справ були й працівники СБУ, що свідчить про тенденцію до самоочищення служби. Викриваючи такі ситуації, а не приховуючи їх, ми впроваджуємо курс на побудову сучасної та дієвої спецслужби, що здатна протидіяти сильному ворогу, який чинить шкоду державній безпеці України», – заявили в спецслужбі.СБУ підкреслює, що в рамках даної справи готова надати максимальне сприяння та всю необхідну інформацію для подальшого її розслідування.Як нагадують, фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року.

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