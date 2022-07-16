Росіяни готуються до нового етапу наступу, – ГУР
Сьогодні, 07:11
Росіяни ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій, водночас загроза з боку Білорусі наразі не така висока, як була в лютому перед початком вторгнення РФ.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, пише УП.
"Воєнна розвідка на сьогоднішній день фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту.
…Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав він.
Разом з тим, Скібіцький зазначив, що в Білорусі наразі немає ознак утворення потужних ударних угруповань, які були створені в лютому цього року перед початком масштабного вторгнення РФ в Україну. Але він не виключив, що загроза з цього напрямку може зрости.
"Загроза є. На сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".
"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі", - заявив він.
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Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, пише УП.
"Воєнна розвідка на сьогоднішній день фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря. Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту.
…Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав він.
Разом з тим, Скібіцький зазначив, що в Білорусі наразі немає ознак утворення потужних ударних угруповань, які були створені в лютому цього року перед початком масштабного вторгнення РФ в Україну. Але він не виключив, що загроза з цього напрямку може зрости.
"Загроза є. На сьогоднішній день її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости".
"Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак нема. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території Білорусі", - заявив він.
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