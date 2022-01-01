Переселенців не виселятимуть на вулицю зі шкіл





Про це



"Напередодні нового навчального року до Мінреінтеграції почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти. За словами Ірини Верещук, за період з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів. Не поодинокі випадки й того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток", - йдеться у повідомленні.



На міжвідомчій нараді з цього питання було вирішено, що місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення переселенців, а тимчасові прихистки для них будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.



За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, людей, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року потрібно забезпечети альтернативним житлом, придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселяти їх неприпустимо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенців, яких місцева влада розмістила у навчальних закладах, можна буде виселити лише при наданні їм альтернативного житла.Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції."Напередодні нового навчального року до Мінреінтеграції почали надходити скарги від ВПО про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти. За словами, за період з 7 по 13 липня на гарячі лінії Мінреінтеграції надійшло 312 таких сигналів. Не поодинокі випадки й того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток", - йдеться у повідомленні.На міжвідомчій нараді з цього питання було вирішено, що місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення переселенців, а тимчасові прихистки для них будуть реконструйовані чи відремонтовані до холодів.За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, людей, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади, до початку навчального року потрібно забезпечети альтернативним житлом, придатним до проживання, утепленим та відремонтованим. Без цієї умови виселяти їх неприпустимо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію