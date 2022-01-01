У Ковелі затримали п'яного скутериста без номерних знаків і права керувати

У Ковелі 16 липня патрульні зупинили водія, який керував скетуром Honda без мотошолома та номерних знаків.Про це повідомляють у пресслужбі правоохоронців.У водія відсутня відповідна категорія на право керування транспортним засобом.Також під час спілкування поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували водієві пройти тест на огляд стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу Drager. Результат огляду позитивний — 2, 23 проміле, що перевищує допустиму норму у 11 разів.На водія охоронці порядку склали адміністративні матеріали за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломом), за ч. 6 ст. 121 (Керування транспортним засобом без номерних знаків), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.