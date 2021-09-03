П'яний водій у Луцьку врізався у припарковану автівку
Сьогодні, 00:22
У Луцьку на вулиці Бенделіані відбулася ДТП за участі п’яного водія.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій Volvo при об'їзді автомобіля Toyota не вибрав безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований автомобіль.
В ході спілкування з правопорушником патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували водієві пройти тест на огляд алкогольного сп'яніння за допомогою приладу
Drager.
Результат огляду ─ 2, 03 проміле, що перевищило допустиму норму у 10 разів.
На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Водій Volvo при об'їзді автомобіля Toyota не вибрав безпечного бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований автомобіль.
В ході спілкування з правопорушником патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували водієві пройти тест на огляд алкогольного сп'яніння за допомогою приладу
Drager.
Результат огляду ─ 2, 03 проміле, що перевищило допустиму норму у 10 разів.
На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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