HIMARS в роботі та знищені окупанти: Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня
16 липень, 23:29
143-ій день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та села. Ідуть важкі бої на Донбасі, але наші мужні ЗСУ відбивають штурми ворога. А найдобріші новини для кожного з нас – це звістка про успіхи українських воїнів в боях з російськими загарбниками. Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує підбірку найсвітліших подій цього дня.
В цілому Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня ми відшукали такі:
Під час боїв за Маріуполь українські захисники знищили понад 6 тисяч окупантів
Під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті. За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях.
HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян
Американські ракетні системи HIMARS допомогли знищити вже понад 30 логістичних об'єктів армії РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
Основні потреби України зараз, за словами Мотузяника, - засоби протиповітряної дії, щоб збивати російські ракети, і далекобійна артилерія. За ефективністю знаменитих HIMARS, які зараз прекрасно працюють на передовій, українці могли спостерігати протягом останніх тижнів.
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Саллі Беар живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні. Через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.
27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.
Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут»
Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.
Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.
«СпівДія заради дітей»: у Луцьку стартує новий проект
Розпочалася реєстрація дітей на проект «СпівДія заради дітей» у стаціонарному просторі в місті Луцьк. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.
Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.
ЗСУ знищили більше 38 тисяч російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 677 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
артилерійських систем – 846 (+4) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
крилатих ракет – 162 (+7) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
спеціальної техніки – 68 (+1) од.
З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом
З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом.
Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Єдиного телемарафону.
“Починаючи від 16-го липня 2022 року, за порушення Закону про мову протягом року можна накладати повторні санкції у вигляді попереджень та штрафів”, — сказав Кремінь.
Він нагадав, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
Волинські медики отримали мобільний шпиталь на колесах
Мобільний шпитальний автомобіль отримало Волинське територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Подарували автівку благодійники з Литви.
Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.
В луцькій пожежній частині служить рятувальник з Маріуполя
Працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Маріуполя Олег Драга влаштувався на роботу в луцьку пожежну частину.
Дістатися до Луцька Олег із родиною зміг 28 березня. В одному з укриттів Маріуполя Олег із сім'єю. жив до 16-го березня, далі прийняли рішення виїздити. Щоб дістатися безпечної території – машиною подолали пів сотні блокпостів. У Луцьку родина спершу орендувала житло. Нині живуть в квартирі нового колеги, теж пожежника.
Лучанка продає свою поетичну збірку про війну, щоб допомогти військовим
Марія Вінчук в центрі Луцька продає свою поетичні зірку, яку видала під час повномасштабної війни. Гроші, які заробляє понад собівартість книги, передасть у волонтерський штаб "Ангар".
Збірка вийшла накладом 500 примірників. У ній фотографії подій в Україні весни 2022-го з різних джерел та знімки, які робила сама Марія Вінчук. Дизайном і версткою книги жінка теж займалась сама. Друзі та рідні, говорить жінка, допомагали фінансово і морально.
На Волині вже працює майже половина з евакуйованих підприємств
Майже 50 відсотків підприємств, релокованих із зон бойових дій на Рівненщину, нині вже успішно працюють. Нині в області розташувалися 16 підприємств, що переїхали з інших регіонів.
Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель
Хороша новина для автомобілістів. Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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В цілому Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня ми відшукали такі:
Під час боїв за Маріуполь українські захисники знищили понад 6 тисяч окупантів
Під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті. За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях.
HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян
Американські ракетні системи HIMARS допомогли знищити вже понад 30 логістичних об'єктів армії РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.
Основні потреби України зараз, за словами Мотузяника, - засоби протиповітряної дії, щоб збивати російські ракети, і далекобійна артилерія. За ефективністю знаменитих HIMARS, які зараз прекрасно працюють на передовій, українці могли спостерігати протягом останніх тижнів.
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Саллі Беар живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні. Через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.
27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.
Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут»
Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Росіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.
Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.
«СпівДія заради дітей»: у Луцьку стартує новий проект
Розпочалася реєстрація дітей на проект «СпівДія заради дітей» у стаціонарному просторі в місті Луцьк. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.
Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.
ЗСУ знищили більше 38 тисяч російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 677 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
артилерійських систем – 846 (+4) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
крилатих ракет – 162 (+7) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
спеціальної техніки – 68 (+1) од.
З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом
З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом.
Про це розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Єдиного телемарафону.
“Починаючи від 16-го липня 2022 року, за порушення Закону про мову протягом року можна накладати повторні санкції у вигляді попереджень та штрафів”, — сказав Кремінь.
Він нагадав, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
Волинські медики отримали мобільний шпиталь на колесах
Мобільний шпитальний автомобіль отримало Волинське територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Подарували автівку благодійники з Литви.
Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.
В луцькій пожежній частині служить рятувальник з Маріуполя
Працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Маріуполя Олег Драга влаштувався на роботу в луцьку пожежну частину.
Дістатися до Луцька Олег із родиною зміг 28 березня. В одному з укриттів Маріуполя Олег із сім'єю. жив до 16-го березня, далі прийняли рішення виїздити. Щоб дістатися безпечної території – машиною подолали пів сотні блокпостів. У Луцьку родина спершу орендувала житло. Нині живуть в квартирі нового колеги, теж пожежника.
Лучанка продає свою поетичну збірку про війну, щоб допомогти військовим
Марія Вінчук в центрі Луцька продає свою поетичні зірку, яку видала під час повномасштабної війни. Гроші, які заробляє понад собівартість книги, передасть у волонтерський штаб "Ангар".
Збірка вийшла накладом 500 примірників. У ній фотографії подій в Україні весни 2022-го з різних джерел та знімки, які робила сама Марія Вінчук. Дизайном і версткою книги жінка теж займалась сама. Друзі та рідні, говорить жінка, допомагали фінансово і морально.
На Волині вже працює майже половина з евакуйованих підприємств
Майже 50 відсотків підприємств, релокованих із зон бойових дій на Рівненщину, нині вже успішно працюють. Нині в області розташувалися 16 підприємств, що переїхали з інших регіонів.
Ще дві мережі АЗС знімають ліміти на бензин і дизель
Хороша новина для автомобілістів. Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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