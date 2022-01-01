HIMARS в роботі та знищені окупанти: Добрі новини від ВолиньPost за 16 липня

В ціломуза 16 липня ми відшукали такі:Під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.Про це повідомив радник міського голови МаріуполяВраховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті. За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях.Американські ракетні системи HIMARS допомогли знищити вже понад 30 логістичних об'єктів армії РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник МіноборониОсновні потреби України зараз, за словами Мотузяника, - засоби протиповітряної дії, щоб збивати російські ракети, і далекобійна артилерія. За ефективністю знаменитих HIMARS, які зараз прекрасно працюють на передовій, українці могли спостерігати протягом останніх тижнів.живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні. Через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністраціїРосіяни ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах.Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.Розпочалася реєстрація дітей на проект «СпівДія заради дітей» у стаціонарному просторі в місті Луцьк. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 677 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,артилерійських систем – 846 (+4) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 109 (+0) од,літаків – 220 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),крилатих ракет – 162 (+7) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,спеціальної техніки – 68 (+1) од.З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом.Про це розповів Уповноважений із захисту державної мовив ефірі Єдиного телемарафону.“Починаючи від 16-го липня 2022 року, за порушення Закону про мову протягом року можна накладати повторні санкції у вигляді попереджень та штрафів”, — сказав Кремінь.Він нагадав, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.Мобільний шпитальний автомобіль отримало Волинське територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Подарували автівку благодійники з Литви.Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.Працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Маріуполявлаштувався на роботу в луцьку пожежну частину.Дістатися до Луцька Олег із родиною зміг 28 березня. В одному з укриттів Маріуполя Олег із сім'єю. жив до 16-го березня, далі прийняли рішення виїздити. Щоб дістатися безпечної території – машиною подолали пів сотні блокпостів. У Луцьку родина спершу орендувала житло. Нині живуть в квартирі нового колеги, теж пожежника.в центрі Луцька продає свою поетичні зірку, яку видала під час повномасштабної війни. Гроші, які заробляє понад собівартість книги, передасть у волонтерський штаб "Ангар".Збірка вийшла накладом 500 примірників. У ній фотографії подій в Україні весни 2022-го з різних джерел та знімки, які робила сама Марія Вінчук. Дизайном і версткою книги жінка теж займалась сама. Друзі та рідні, говорить жінка, допомагали фінансово і морально.Майже 50 відсотків підприємств, релокованих із зон бойових дій на Рівненщину, нині вже успішно працюють. Нині в області розташувалися 16 підприємств, що переїхали з інших регіонів.Хороша новина для автомобілістів. Дві з найбільших в Україні мереж автозаправок KLO і UPG скасували ліміти на бензин і дизельне пальне.