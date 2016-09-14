«СпівДія заради дітей»: у Луцьку стартує новий проект





Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.



Люди об’єдналися для того, аби забезпечити дітям якісне дозвілля, всебічний розвиток та психоемоційну підтримку в часі війни та після неї.



Заняття проводяться у 3-ох напрямках (активність, творчість, STEAM) досвідченими менторами, що люблять та знають, як працювати із дітьми.



Розклад: заняття для кожної з груп відбуваються 2 рази на тиждень по 3 год.



Адреса: вул. Градний Узвіз, 5 (стаціонарний простір)



Реєструйтесь на заняття у стаціонарному центрі та очікуйте на дзвінок місцевого координатора. Форма для реєстрації -



Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України. Він розрахований на 9 місяців, щомісяця набиратимуть нових 60 дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочалася реєстрація дітей на проект «СпівДія заради дітей» у стаціонарному просторі в місті Луцьк. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.Люди об’єдналися для того, аби забезпечити дітям якісне дозвілля, всебічний розвиток та психоемоційну підтримку в часі війни та після неї.Заняття проводяться у 3-ох напрямках (активність, творчість, STEAM) досвідченими менторами, що люблять та знають, як працювати із дітьми.Розклад: заняття для кожної з груп відбуваються 2 рази на тиждень по 3 год.Адреса: вул. Градний Узвіз, 5 (стаціонарний простір)Реєструйтесь на заняття у стаціонарному центрі та очікуйте на дзвінок місцевого координатора. Форма для реєстрації - https://cutt.ly/nJGy2Xf Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України. Він розрахований на 9 місяців, щомісяця набиратимуть нових 60 дітей.

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