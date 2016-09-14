«СпівДія заради дітей»: у Луцьку стартує новий проект

«СпівДія заради дітей»: у Луцьку стартує новий проект
Розпочалася реєстрація дітей на проект «СпівДія заради дітей» у стаціонарному просторі в місті Луцьк. Це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими.

Учасниками занять є діти від 5 до 12 років, які працюють по групах 5-7, 8-10 та 11-12 років.

Люди об’єдналися для того, аби забезпечити дітям якісне дозвілля, всебічний розвиток та психоемоційну підтримку в часі війни та після неї.

Заняття проводяться у 3-ох напрямках (активність, творчість, STEAM) досвідченими менторами, що люблять та знають, як працювати із дітьми.

Розклад: заняття для кожної з груп відбуваються 2 рази на тиждень по 3 год.

Адреса: вул. Градний Узвіз, 5 (стаціонарний простір)

Реєструйтесь на заняття у стаціонарному центрі та очікуйте на дзвінок місцевого координатора. Форма для реєстрації - https://cutt.ly/nJGy2Xf

Проект реалізується командою благодійного фонду «СпівДія» за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України. Він розрахований на 9 місяців, щомісяця набиратимуть нових 60 дітей.

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Теги: Луцьк, проект, діти
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