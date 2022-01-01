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По Нікополю на Дніпропетровщині з «Градів» випустили 53 ракети: під завалами знайшли двох загиблих

По Нікополю на Дніпропетровщині з «Градів» випустили 53 ракети: під завалами знайшли двох загиблих
По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети з з РСЗВ "Град".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.

Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.

Росія відкрила для себе портал до пекла.

І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.
По Нікополю на Дніпропетровщині з «Градів» випустили 53 ракети: під завалами знайшли двох загиблих

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Теги: Росія, Україна, війна
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