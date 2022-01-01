По Нікополю на Дніпропетровщині з «Градів» випустили 53 ракети: під завалами знайшли двох загиблих
Сьогодні, 11:20
По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети з з РСЗВ "Град".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.
Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.
Росія відкрила для себе портал до пекла.
І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.
Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.
Росія відкрила для себе портал до пекла.
І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.
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