По Нікополю на Дніпропетровщині з «Градів» випустили 53 ракети: під завалами знайшли двох загиблих





Про це Валентин Резніченко.



"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.



Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.



Росія відкрила для себе портал до пекла.



І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По житлових кварталах Нікополя на Дніпропетровщині сьогодні зранку російські окупанти випустили 53 ракети з з РСЗВ "Град".Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Щойно у Нікополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через ворожий обстріл.Одна поранена жінка зараз у лікарні. Її стан медики оцінюють, як середній. Російська орда ранком ударила по Нікополю з «Градів». Випустили 53 ракети! 53! По мирних житлових кварталах.Росія відкрила для себе портал до пекла.І зворотнього шляху у неї уже немає", - наголосив Резніченко.

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